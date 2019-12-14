"Х-Фактор-10": що буде в третьому прямому ефірі

У суботу, 14 грудня, на СТБ відбудеться третій прямий ефір вокального шоу "Х-Фактор".

З кожним випуском пристрасті на проекті розпалюються, а учасників стає все менше. OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій, а відео виступів з'являться пізніше в нашому матеріалі.

"Х-Фактор-10" instagram /x.factor.ua

У другому ефірі шоу покинули Артем Забєлін та FURMAN TRASH POLKA BAND. За глядацькі симпатії цього разу битимуться Еліна Іващенко, Георгій Колдун, Антон Вельбой, Маша Стопнік, Анна Іваниця і ROMAX.

У третьому прямому ефірі глядачів порадує виступом популярна українська співачка ONUKA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною інтригою перед початком першого ефіру було – чи повернеться Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти", на проект. Він говорив, що більше не може бути суддею на "Х-Факторі", та вийшов зі студії.

Проте, під час першого ефіру шоумен все ж повернувся, заявивши, що особисто вибрав учасників. Всі подробиці можна подивитися за посиланням.

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