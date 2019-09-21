''Х-Фактор-10": подробиці другого кастингу нового сезону

У суботу, 21 вересня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться другий випуск десятого сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому українці намагаються вразити зіркових суддів співочими талантами.

OBOZREVATEL стежитиме за ходом подій. Традиційно в перших випусках учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють до їхніх команд. Всі відео виступів з'являться в нашому матеріалі.

Цього року суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, а також новий зірковий тренер Оля Полякова.

Судді "Х-Фактор": Андрій Данилко, Настя Каменських, Ігор Кондратюк, Оля Полякова instagram /x.factor.ua

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників та подробицями можна за посиланням.

Як виглядають музиканти, яких відібрали судді в першому випуску – фото

"Х-Фактор" – перші 11 учасників, які пройшли кастинг instagram /x.factor.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець проекту "Х-Фактор"-9 Владислав Онищенко з гурту ZBSband пов'язав себе узами шлюбу c російською актрисою, зіркою серіалу "Універ. Нова общага" Анастасією Івановою.

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