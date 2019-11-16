''Х-Фактор-10": онлайн подробиці другого випуску після кастингів

У суботу, 16 листопада, в ефірі телеканалу СТБ стартував 10 випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому виконавці спробують вразити зіркових суддів після тренувальних таборів.

Ті учасники, хто отримав мінімум 3 "так" від суддівської четвірки, мають довести, що гідні брати участь в прямих ефірах. OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій, а відео виступів буде в нашому матеріалі.

"Х-Фактор-10" instagram /x.factor.ua

Незадовго до початку ефіру в офіційному Instagram-каналі шоу організатори заінтригували глядачів. На 10 випуск запрошено особливого гостя.

На стенді вивісили пісні, які потрібно виконати під фортепіано. На підготовку у учасників було лише кілька годин. Цього разу запросили на шоу KAZKA, MELOVIN, Аліну Паш. За роялем – український геній Євген Хмара.

Першою на сцену вийшла Поліна К'юзі, з якою на минулому ефірі попрощалися. Вона таємно переночувала на знімальному майданчику, щоб ще раз благати членів журі дати їй шанс. Данилко попросив колег все ж дозволити дівчині виступити. Всі погодилися. "Дякую Вам за виступ. Ідіть", – сказала Каменських.

Гурт "Степ" вийшов на сцену в тематичних смугастих футболках. Учасники не бігли до стенду за піснею. Їм дісталася композиція Остапа Бендера "Біліє парус". Але під час виступу стався казус – слова не вивчили. Члени журі вирішили дати відповідь пізніше.

Антон Вельбой, який порадував своєю оригінальністю на кастингах, вийшов наступним номером. Перед цим зустрівся з кумиром MELOVIN. Хлопцеві дісталася пісня "Мій рок-н-рол". Данилку і Каменських дуже сподобався Антон, але Кондратюк не побачив нічого особливо. Вердикт обіцяли озвучити пізніше.

Улюбленець жінок Георгій Колдун вибрав пісню "Крылатые качели", так як у чоловічому виконанні ще жодного разу її не чув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до тренувального табору пройшло рівно вісім випусків, в ході яких членам журі потрібно було відібрати найяскравіших та найцікавіших учасників. Всі подробиці останнього кастингу можна дізнатися за посиланням.

Цього року постійними суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк і Оля Полякова. Також на кастинги запрошувалися: Алесандро Саффіна, Ніно Катамадзе та Дмитро Шуров.

Судді попереджали учасників, що тренувальний табір стане справжнім випробуванням, так як в ювілейний сезон на шоу прийшло дуже багато талановитих музикантів. Перший випуск після кастингів можна переглянути за посиланням.

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