"Х-Фактор-10": хто пройшов до фіналу

До фіналу вокального шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ під час третього прямого ефіру, який відбувся 14 грудня, пройшли чотири учасники.

Між ними була затята конкуренція, адже залишився лише один крок до перемоги (щоб подивитися всі виступи, проскрольте до кінця сторінки).

liveam.tv

Так, за підсумками глядацького голосування до фіналу пройшли: Георгій Колдун, Антон Вельбой, Еліна Іващенко та Маша Стопник. Проект залишили Анна Іваниця та ROMAX.

Анна Іваниця instagram/stbua

ROMAX instagram/stbua

Всі виступи учасників в третьому ефірі шоу "Х-Фактор" – відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, найголовнішою інтригою в ювілейному сезоні "Х-Фактора" було – чи повернеться Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти". Він говорив, що більше не може буде суддею.

Проте, під час першого ефіру шоумен все ж повернувся, заявивши, що особисто вибрав учасників. Всі подробиці можна переглянути за посиланням.

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