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28 грудня • оновлено в 17:45
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"Х-Фактор-10": хто переможе в суперфіналі

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У суботу, 28 грудня, на телеканалі СТБ відбудеться суперфінал популярного вокального шоу "Х-Фактор".

За перемогу боротимуться найкраща вокалістка ювілейного сезону Еліна Іващенко з команди Ігоря Кондратюка та новий секссимвол Георгій Колдун з команди Олі Полякової. OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій, а відео всіх виступів з'являться пізніше в нашому матеріалі.

"Х-Фактор-10": хто переможе в суперфіналі

На суперфінал організатори запросили багато зірок, які порадують глядачів хітами. Так, перед оголошенням офіційного переможця виступлять: Вєрка Сердючка, "Антитіла", Олександр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Микита Алексєєв), Тіна Кароль, Monatik (Дмитро Монатік) і багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL. у фіналі вибули Маша Стопник з команди Кондратюка та Антон Вельбой з команди Насті Каменських. Андрій Данилко до передостаннього ефіру вже залишився без підопічних. Всі подробиці фіналу можна прочитати в нашому матеріалі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Х-Фактор Україна
Особи
Оля Полякова Андрій Данилко Ігор Кондратюк Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
X-Фактор шоу-бизнес
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