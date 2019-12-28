"Х-Фактор-10": хто переможе в суперфіналі

У суботу, 28 грудня, на телеканалі СТБ відбудеться суперфінал популярного вокального шоу "Х-Фактор".

За перемогу боротимуться найкраща вокалістка ювілейного сезону Еліна Іващенко з команди Ігоря Кондратюка та новий секссимвол Георгій Колдун з команди Олі Полякової. OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій, а відео всіх виступів з'являться пізніше в нашому матеріалі.

На суперфінал організатори запросили багато зірок, які порадують глядачів хітами. Так, перед оголошенням офіційного переможця виступлять: Вєрка Сердючка, "Антитіла", Олександр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Микита Алексєєв), Тіна Кароль, Monatik (Дмитро Монатік) і багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL. у фіналі вибули Маша Стопник з команди Кондратюка та Антон Вельбой з команди Насті Каменських. Андрій Данилко до передостаннього ефіру вже залишився без підопічних. Всі подробиці фіналу можна прочитати в нашому матеріалі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал