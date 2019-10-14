Гурти ZELENO та Кораблі дали концерти у зоні АТО для війсковослужбовців

Українські гурти ZELENO та гурт Кораблі, провели концерт у зоні АТО для Нацгвардії та військовослужбовців, на честь свята Покрови, також цей день прийнято вважати "Днем Українського Козацтва".

Гурт ZELENO - молодий український гурт, у складі Пастирева Миколи та Пастиревої Євгенії. Кліпи та пісні гурту збирають мільйонні перегляди на YouTube та грають на топових українських радіостанціях. Популярні пісні гурту: "Без тебя", "Катамаран", "Шуба", та багато інших.

Гурт Кораблі, у главі з фронтменом, Олександром Іщуком, відомий такими піснями як: "Україна" , "Шлях до мрії" та "Карпати", був створений три роки тому.

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У репертуарі групи є багато ліричних та драйвових пісень. Як каже сам фронтмен групи: "Для нас є дуже важливим дарувати людям справжню українську музику, з усім його національним колоритом та великою душею."

Концерти відбулися під патронатом цивільно-військового координаційного центру. У концертний тур увійшли такі міста як: Волноваха, селище Старогнатівка, Гранітне, та рідне місто гурту ZELENO - Маріуполь.

Як кажуть самі участники гуртів, для них - це велике задоволення та честь дарувати нашим хлопцям свято.

BEST MUSIC

"Для нас дуже важливо було зробити свято для людей, які наc захищають, хотілось донести від усього українського народу, що ми цінуємо наших хлопців та неймовірно вдячні їм за оборону" - діляться учасники гуртів.

Особливо хлопці були раді бачити солістку гурту ZELENO, Євгенію, як кажуть бійці: "наче українська Мерлін Монро завітала, щоб наглядно показати, яких гарних дівчин ми захищаємо на нашій рідній землі".

Велике захоплення виступом гуртів висловили, начальник групи цивільно-військового співробітництва - підполковник Ксьонз Андрій Григорович та група ЦВС: "Щиро дякуємо нашим українським музикантам, що знайшли час та багато енергії щоб подарували гарний настрій бійцям. Ваші пісні залишилися у наших сердцях. Хочу побажати гуртам гарного творчого шляху і успіху".

BEST MUSIC

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