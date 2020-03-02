Група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, що пройде в середині травня в Нідерландах.

Про це ввечері в понеділок, 2 березня, повідомив лідер колективу Ілля Прусікін в ефірі програми "Время" на Першому каналі.

Прусікін не очікував, що їм нададуть такий шанс: "Але раз випав, то ми зробимо все, що в наших силах. А далі – будь, що буде".

"Це величезна відповідальність. Спочатку ми раділи, потім прийшов страх... Пісня буде веселою. Не турбуйтеся, у нас все тіп-топ, ви будете здивовані", – пообіцяв він.

Прем'єра пісні, з якою Little Big виступлять в Роттердамі, відбудеться в найближчі дні.

Група Little Big була створена в 2013 році в Санкт-Петербурзі. До її складу також входять Сергій Макаров, Софія Таюрська і Антон Лісов. Колектив іменує себе сатиричною арт-колаборацією, активно висміює тему стереотипів про національності, в тому числі про росіян.

Вперше про себе колектив заявив 1 квітня, випустивши на YouTube кліп "Every Day I'm Drinking". А вже на наступний день відбувся перший публічний виступ в клубі "А2" на розігріві у Die Antwoord.

Little Big Instagram

Широкому колу глядачів Little Big більш відомі по YouTube, де на їхній канал підписані майже 5 мільйонів користувачів. Найпопулярнішу роботу команди Прусікіна SKIBIDI за рік подивилися більше 360 мільйонів разів.

Нижче пропонуємо ознайомитися і з іншими кліпами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).

За результатами Національного відбору на Євробачення, Україну на конкурсі представлятиме гурт Go_A, яка здобула впевнену перемогу в фіналі, 22 лютого.

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