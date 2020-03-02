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2 березня • оновлено в 22:00
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Група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020

7.4т
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Група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, що пройде в середині травня в Нідерландах.

Про це ввечері в понеділок, 2 березня, повідомив лідер колективу Ілля Прусікін в ефірі програми "Время" на Першому каналі.

Прусікін не очікував, що їм нададуть такий шанс: "Але раз випав, то ми зробимо все, що в наших силах. А далі – будь, що буде".

"Це величезна відповідальність. Спочатку ми раділи, потім прийшов страх... Пісня буде веселою. Не турбуйтеся, у нас все тіп-топ, ви будете здивовані", – пообіцяв він.

Прем'єра пісні, з якою Little Big виступлять в Роттердамі, відбудеться в найближчі дні.

Група Little Big була створена в 2013 році в Санкт-Петербурзі. До її складу також входять Сергій Макаров, Софія Таюрська і Антон Лісов. Колектив іменує себе сатиричною арт-колаборацією, активно висміює тему стереотипів про національності, в тому числі про росіян.

Вперше про себе колектив заявив 1 квітня, випустивши на YouTube кліп "Every Day I'm Drinking". А вже на наступний день відбувся перший публічний виступ в клубі "А2" на розігріві у Die Antwoord.

Little Big

Little Big

Instagram

Широкому колу глядачів Little Big більш відомі по YouTube, де на їхній канал підписані майже 5 мільйонів користувачів. Найпопулярнішу роботу команди Прусікіна SKIBIDI за рік подивилися більше 360 мільйонів разів.

Нижче пропонуємо ознайомитися і з іншими кліпами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Євробачення-2020
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какие они там идиоты, на этой поганой росее.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Группа с ютюб ???? Придури обозные , посмотрите гастрольный график группы и подумайте над заголовком
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пхихикать Чисто, свинья из хлева, на паРРашу! Пшел, мент!
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