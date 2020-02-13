Група "Антитіла" та канал "Україна" запустили всеукраїнський конкурс

Популярний поп-рок гурт "Антитіла" спільно з телеканалом "Україна" запускають масштабний конкурс #Helloукраїнашукаєталанті. Переможці отримають можливість виступити на стадіонних концертах групи в рамках туру "HELLO 2020" містами України.

Група "Антитіла" за підтримки каналу "Україна" запустила великий конкурс, мета якого знайти нові музичні таланти і продемонструвати величезний творчий потенціал нашої країни. Умови прості – до 31 березня 2020 року музичні групи, дуети у складі свого музичного колективу повинні записати авторську пісню на відео і викласти в Instagram, зазначивши сторінки гурту "Антитіла" та каналу "Україна", а також поставивши хештег #Helloукраїнашукаєталанті.

На початку квітня журі, до складу якого увійдуть учасники гурту "Антитіла" та представники телеканалу "Україна", вибере ТОП-10 фіналістів. Протягом наступного тижня переможців оберуть передплатники шляхом голосування на офіційній сторінці каналу "Україна" в Instagram.

"Відкривати нові імена складно, але дуже важливо і цікаво. Ми підтримуємо ініціативу групи "Антитіла" та надаємо унікальну можливість талановитим людям показати свою творчість широкій аудиторії. Нехай зірок стає більше, місця вистачить усім!" – закликав директор департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

Фронтмен відомої поп-рок гурту Тарас Тополя визнається – за 12 років існування гурту "Антитіла" змогли власними силами прокласти собі дорогу до стадіонних турів, тим не менш, учасники групи знають, настільки сильно важлива підтримка на музичному терені. Тому артисти готові підтримувати початківців виконавців і разом розвивати українську пісню.

"Ми пройшли шлях від маленьких пабів до стадіонів. І знаємо, як це важливо, коли тобі на початку творчого шляху надають велику сцену, підтримку, шанс голосно заявити про себе. І розуміємо, наскільки важливо сьогодні розвивати українську музику в нашій країні. Саме тому ми вирішили поєднати наш стадіонний тур з втіленням мрії молодих музикантів. Чиясь обов'язково стане реальністю! " – поділився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Перший виступ переможця відбудеться 16 травня на стадіоні концерті гурту "Антитіла" в Дніпрі.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!