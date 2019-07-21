"Готовий! Що робити?" Чоловік Тодоренко вирішив "підзаробити" у мережі

Російський співак і чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов розсмішив шанувальників у мережі.

Так, його зоряна дружина показала в Instagram жартівливе листування, в якому її чоловік цікавиться можливістю заробітку в мережі.

Одна із користувачів розмістила повідомлення про те, що вона, будучи сама вдома з дитиною, примудряється непогано заробляти за допомогою смартфона і пропонує передплатникам приєднатися.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Топалов тут же відреагував і пожартував: "Я теж вдома. З дитиною. Готовий! Що робити?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов дали перше інтерв'ю після весілля.

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