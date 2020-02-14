"Зробила тест..." Сєдокова підігріла чутки про четверту вагітність

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, зробила чергове зізнання про четверту вагітність.

Анна натякнула, що незабаром її шанувальники дізнаються "секрет" щодо майбутнього поповнення в її родині, повідомила "Комсомольська правда"

Співачка також додала, що вони з коханим, баскетболістом Янісом Тіммі спокійно жили до того моменту, поки в ЗМІ не з'явилися новини про її цікаве положення.

Анна Сєдокова Головком

"Чесно кажучи, я здивована! Але я вчора навіть зробила тест на вагітність. А ось, що він показав, це поки секрет. Ви про все дізнаєтеся пізніше..." – заявила знаменитість.

Нагадаємо, чутки про чергову вагітність Сєдокової поширилися в мережі після того, як вона на питання від передплатника про її положенні лаконічно написала: "Так".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-вбранні з батогом в руках.

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