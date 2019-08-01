Зраджує чоловікові? ЗМІ вибухнули новою "сенсацією" про доньку Пугачової

Російську співачку, дочку примадонни Алли Пугачової Крістіну Орбакайте запідозрили в романі з артистом Ігорем Ніколаєвим.

Про це пише видання Vlad Time, уточнюючи, що є деякі непрямі "докази", що вказують на їх стосунки.

За даними журналістів, Орбакайте довгий час була закохана в колегу матері, однак тоді роману не вдалося відбутися, так як вона була 12-річною дівчинкою, і мати була проти.

Пізніше у співачки з'явилася нова любов – Володимир Пресняков, "який мав віддалену схожість з Ніколаєвим – все те ж рудувате волосся і "солодкий" голосок". Після цього вона зійшлася з Михайлом Земцовим, який став її чоловіком. Однак ходять чутки, що шлюб у них на межі.

Ныколаєв і Орбакайте Експресс

У виданні відзначили, що з приводу дружини Ныколаєва останнім часом нічого не чути. Він став частим гостем в будинку примадонни, так як є хрещеним батьком дітей Пугачової і Максима Галкіна. Але відвідує зоряну родину він в гордій самоті.

Збігом, на думку журналістів, є той факт, що і Орбакайте зачастила до матері, чого "раніше за нею помічено не було".

Ігор Ніколаєв і Крістіна Орбакайте instagram / igor_nikolaev_music

"Цілком ймовірно, що Орбакайте може приховувати роман з Ніколаєвим, а почуття, які знову спалахнули, могли посприяти розвитку стосунків. Раніше Ніколаєву і Орбакайте заважав вік Крістіни і мама, "яка проти". А зараз їх зовсім нічого не обмежує, хіба що дві "напівзруйновані" сім'ї. Пару все частіше помічають разом, але, якщо вони дійсно складаються в романтичних стосунках, ніхто навіть не запідозрить, адже всі вважають їх просто хорошими друзями", – йдеться в матеріалі.

Крістіна Орбакайте та Ігор Ніколаєв instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в ЗМІ відзначилися іншою "сенсацією", пов'язаною з Орбакайте. У мережі з'явилася інформація, ніби вона була донором яйцеклітин для Пугачової і Галкіна.

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