"Зола" та "Справжня жінка": чи правда їх написав Мішустін

Російське видання "Ведомости" стверджує, що кандидат в російські прем'єри Михайло Мішустін написав музику до хітів Григорія Лепса "Зола" та "Справжня жінка".

При цьому представник Лепса повідомив виданню "Ведомости", що зазначену музику написав однофамілець Мішустіна.

Варто зазначити, що і сам Лепс зробив спростування.

"Ну що ви, це чутки! Про що ви говорите! Де музика і де Мішустін? Про що ви говорите! Політики нехай займаються політикою, а нам музикантам залиште музику", - заявив Лепс телеграм-каналу "Підйом".

Водночас в реєстрі Російського авторського суспільства Мішустін вказано автором музики для "Справжньою жінки" з альбому Лепса "Пенсне" 2011 року та "Золи" з альбому "Апгрейд" 2016.

Дата народження, зазначена в реєстрі, збігається з датою народження самого Мішустіна – 3 березня 1966 року.

Крім того, "Ведомости" знайшли привітання російського державного діяча Германа Грефа до дня народження Мішустіна, датовані 2012 роком. Там Греф назвав Мішустіна "композитором, який пише прекрасну музику" і зазначив, що деякі написані ним пісні стали хітами.

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