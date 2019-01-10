Знову разом, знову поруч: Лорак спіймали з чоловіком і донькою на елітному курорті

Популярна співачка Ані Лорак, яка зараз відпочиває в Майамі, США, показала фото з донькою Сонею, яка прилетіла туди разом з батьком і скандальним чоловіком артистки Муратом Налчаджиоглу.

Примітно, що практично одночасно серією фотографій з дочкою похвалився і Мурат, який прилетів в Майамі разом з дівчинкою на кілька днів пізніше, ніж Лорак. Знімки розміщені в "історіях" Instagram-акаунтів знаменитостей.

На фото у Ані Лорак та Мурата їх спільна дочка зображена в одному і тому ж одязі, що доводить, що пара перебуває в США разом, незважаючи на те, що спільних фото вони не публікували.

Скріншот з InstaStories Instagram @anilorak

Скріншот з InstaStories Instagram @muratnalca

Також варто відзначити, Лорак розмістила в Stories дивний ролик, де показала, як їде в автомобілі. Однак, в момент, коли в кадр потрапило крісло водія, відео різко обірвалося. Можливо, за кермом був саме Мурат, примирення з яким артистка приховує.

Скріншот з InstaStories Instagram @anilorak

Скріншот з InstaStories Instagram @anilorak

Скріншот з InstaStories Instagram @muratnalca

Скріншот з InstaStories Instagram @muratnalca

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поділився зворушливим фото з дочкою Софією, зробленим під час їхнього спільного відпочинку в США. Чоловік активно демонструє в мережі, як проводить час з дитиною, при цьому його знаменита дружина, яка відпочиває також в Майамі, на знімках і відео Мурата не фігурувала.