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''Змія заповзе'': Волочкова злилася з природою і зробила гучне зізнання

5.5тЧитати матеріал російською

Відома російська світська левиця і колишня балерина Анастасія Волочкова заявила, що залишається жити на Мальдівах, а приїжджатиме в Росію тільки за "творчої необхідності".

Волочкова опублікувала в Instagram цілу серію фото й одразу кілька шпагатів.

"Як вам #шпагатволочковой в джунглях? Злитися з природою, дотягнутися ногами до верхівок дерев і просто передати вам мальдівський привіт! У мене тут сьогодні таємниче новосілля!" — підписала вона один зі шпагатів.

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Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

У коментарях не обійшлося без насмішок: "Змія може заповзти", "Ну скільки можна! Все повинно бути в міру".

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

Волочкова відпочиває на Мальдівах разом із коханим, який, за її словами, подарував їй на Новий рік кільце з рубіном і діамантами.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова вчергове піддалася критиці через пляжне фото. Користувачі не оцінили її хвастощів.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Мальдіви
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