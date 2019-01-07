''Змія заповзе'': Волочкова злилася з природою і зробила гучне зізнання

Відома російська світська левиця і колишня балерина Анастасія Волочкова заявила, що залишається жити на Мальдівах, а приїжджатиме в Росію тільки за "творчої необхідності".

Волочкова опублікувала в Instagram цілу серію фото й одразу кілька шпагатів.

"Як вам #шпагатволочковой в джунглях? Злитися з природою, дотягнутися ногами до верхівок дерев і просто передати вам мальдівський привіт! У мене тут сьогодні таємниче новосілля!" — підписала вона один зі шпагатів.

Анастасія Волочкова instagram.com/volochkova_art/

У коментарях не обійшлося без насмішок: "Змія може заповзти", "Ну скільки можна! Все повинно бути в міру".

Анастасія Волочкова instagram.com/volochkova_art/

Волочкова відпочиває на Мальдівах разом із коханим, який, за її словами, подарував їй на Новий рік кільце з рубіном і діамантами.

Анастасія Волочкова instagram.com/volochkova_art/

Анастасія Волочкова instagram.com/volochkova_art/

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова вчергове піддалася критиці через пляжне фото. Користувачі не оцінили її хвастощів.