ЗМІ розсекретили нового хлопця зірки "Гри престолів": опубліковані фото пари

Британська акторка та зірка "Гри престолів" Емілія Кларк закрутила роман з помічником режисера Томом Тернером, який працював над проєктами "Бунтар Один. Зоряні війни. Історія" та "Ангели Чарлі".

Пару сфотографували під час прогулянки в одному з парків Лондона. Як пише Daily Mail, любов до собак зблизила знаменитостей (фото дивіться нижче).

Як розповів інсайдер виданню, 33-річна актриса і асистент режисера всерйоз захоплені одне одним і будують плани на майбутнє.

Пару сфотографували під час прогулянки в одному з парків Лондона BackGrid/DailyMail

У березні 2020 року Емілія Кларк в одному з інтерв'ю розповіла, що раніше її обранцями були переважно актори, тому зараз вона не хоче зав'язувати стосунки з колегами. Останній роман "матері драконів" закінчився наприкінці 2019 року. Вона рік зустрічалася з кінорежисером Чарлі МакДавеллом.

Тернер раніше зустрічався з зіркою "Місії нездійсненної" 36-річною актрисою Ребеккою Фергюсон. За інформацією джерел, причиною розлучення стала різниця у віці.

Том Тернер instagram.com/iamtomturner/

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілія Кларк знялася в спокусливій фотосесії для модного глянцю.