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ЗМІ розсекретили нового хлопця зірки "Гри престолів": опубліковані фото пари

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
плітки
1,0 т.
ЗМІ розсекретили нового хлопця Емілії Кларк

ЗМІ розсекретили нового хлопця Емілії Кларк. GoodFon

Британська акторка та зірка "Гри престолів" Емілія Кларк закрутила роман з помічником режисера Томом Тернером, який працював над проєктами "Бунтар Один. Зоряні війни. Історія" та "Ангели Чарлі".

Пару сфотографували під час прогулянки в одному з парків Лондона. Як пише Daily Mail, любов до собак зблизила знаменитостей (фото дивіться нижче).

Як розповів інсайдер виданню, 33-річна актриса і асистент режисера всерйоз захоплені одне одним і будують плани на майбутнє.

Пару сфотографували під час прогулянки в одному з парків Лондона

Пару сфотографували під час прогулянки в одному з парків Лондона BackGrid/DailyMail

У березні 2020 року Емілія Кларк в одному з інтерв'ю розповіла, що раніше її обранцями були переважно актори, тому зараз вона не хоче зав'язувати стосунки з колегами. Останній роман "матері драконів" закінчився наприкінці 2019 року. Вона рік зустрічалася з кінорежисером Чарлі МакДавеллом.

Тернер раніше зустрічався з зіркою "Місії нездійсненної" 36-річною актрисою Ребеккою Фергюсон. За інформацією джерел, причиною розлучення стала різниця у віці.

Том Тернер

Том Тернер instagram.com/iamtomturner/

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілія Кларк знялася в спокусливій фотосесії для модного глянцю.

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