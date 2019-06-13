ЗМІ розсекретили ім'я нового обранця Лорак: що відомо про незнайомця

У російських ЗМІ розсекретили ім'я ймовірного нового обранця української співачки Ані Лорак, яка раніше зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Так, новим обранцем артистки нібито став саунд-продюсер компанії Black Star Inc. Єгор Глєб. У мережі опублікували спільні знімки "закоханої пари". Про це повідомив Telegram-канал "Только никому...". OBOZREVATEL також з'ясував деякі факти з життя ймовірного обранця Лорак (докладніше читайте нижче).

"Ми з'ясували особу нового супутника Ані Лорак. Це Єгор Глєб (саунд-продюсер Black Star)", — йдеться у повідомленні.

Лорак із новим обранцем

Нагадаємо, що раніше було оприлюднене спільне відео Ані Лорак із Єгором Глєбом, ролик став причиною поширення чуток про їхній роман. Спочатку Глєб біля сцени стояв поруч із зіркою, однак потім почав швидко віддалятися від неї (відео дивіться нижче).

Лорак і Глєб Скріншот із відео

Стверджувалося, що це — новий коханий співачки. Ймовірно, він відвідав репетицію одного з концертів російських артистів, у якому брала участь і Лорак (співачка переїхала до РФ і працює там уже кілька років).

Ані Лорак і Єгор Глєб "Только никому..."

Зазначимо, про Єгора Глєба відомо небагато. Він — саунд-продюсер у компанії Black Star Inc. і найближчий друг співака Єгора Кріда. Він не є частим користувачем соціальних мереж, однак за старими записами на платформі Ask.fm можна визначити, що йому приблизно 26 років (Ані Лорак у 2019 році виповниться 41 — Ред.).

Єгор Глєб Ask.Fm (аккаунт Гліба)

Єгор Глєб — українець, до переїзду у Москву жив у Києві. За словами його друга Кріда, разом вони створювали його хітові треки, Глєб завжди "заправляв процесом".

Єгор Глєб і Єгор Крід Ask.Fm (акаунт Гліба)

"Музична команда з України. Людина на ім'я Єгор Глєб, мій близький друг, який навколо себе зібрав музикантів. Він усім рулить. Є музиканти, аранжувальники і ті, хто робить зведення. Ми збираємося на студії, і разом у нас гарно виходить", — розповідав Крід про Глєба.

Єгор Глєб Ask.Fm (аккаунт Гліба)

Крім цього, в мережі також поширюється фото Єгора Глєба з дитиною, хоча про те, чи був він одружений і чи його син зображений на знімку — невідомо.

Єгор Глєб із дитиною Ask.Fm (аккаунт Гліба)

Нагадаємо, що нещодавно скандальна Лорак у розпал концертного сезону звільнила всю свою команду і пішла до іншого продюсера. Можливо, артистка тепер співпрацюватиме із Black Star, де працює її "коханий".

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