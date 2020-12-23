ЗМІ розкрили деталі нового роману Леонардо ДіКапріо

Останнім часом 46-річний голлівудський актор Леонардо ДіКапріо та його 23-річна дівчина Каміла Морроне досить рідко з'являються разом на публіці. Однак в їхніх стосунках все добре: вони люблять одне одного й щасливі.

Про це виданню ET Online розповіло джерело з оточення пари. Чоловік також заявив, що Каміла – дівчина мрії для ДіКапріо.

"Вони дуже люблять одне одного. Каміла – дівчина його мрії. Вона молода, мила, проста і чудово ладнає з його сім'єю, як і він з її. Вони знають одне одного цілу вічність", – розповіло джерело.

Леонардо ДіКапріо і Каміла Морроне pinterest.com

Крім того, джерело повідомило про те, що відносини між знаменитостями серйозні. Але поки вони не збираються одружуватися.

До речі, за словами видання, саме карантинні умови дозволили ДіКапріо та Морроне зблизитися набагато більше. І хоча зазвичай актор любив проявляти незалежність і проводити вільний час з друзями в барі, то на самоізоляції він насолоджувався відпочинком з коханою.

Леонардо ДіКапріо і Каміла Морроне Instagram JustJared

Що відомо про дівчину Леонардо ДіКапріо:

Каміла Морроне – аргентинська актриса і фотомодель. Вона народилася в Буенос-Айресі, але вже в дитинстві переїхала з родиною до Лос-Анджелеса. Її батьки працювали в шоу-бізнесі.

Коли Камілі було 10 років, її мати пішла від чоловіка до голлівудського актора та улюбленця мільйонів жінок Аль Пачіно. Різниця між новими закоханими складала 30 років, втім, це ніяк не завадило їхньому сімейному щастю.

За однією з версій, саме завдяки Аль Пачіно Каміла познайомилася з Леонардо ДіКапріо: актори близько дружать протягом багатьох років.

Каміла Морроне і Леонардо ДіКапріо grazia.fr

Кохана Леонардо ДіКапріо Каміла Instagram Каміли Морроне

Кохана Леонардо ДіКапріо Каміла Instagram Каміли Морроне

Кохана Леонардо ДіКапріо Каміла Instagram Каміли Морроне

Кохана Леонардо ДіКапріо Каміла Instagram Каміли Морроне

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо Ді Капріо нібито вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне. Таку інформацію розповсюдили друзі пари, проте самі вони не прокоментували ситуацію.