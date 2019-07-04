Зірку "Кухні" запідозрили в таємному весіллі

Шанувальники запідозрили, що російська актриса Тетяна Арнтгольц та зірка серіалу "Кухня" Марк Богатирьов таємно одружилися.

Як повідомляє "СтарХит", до такого висновку фанати прийшли, побачивши обручку на безіменному пальці зірки, коли та розмістила фотографію на своїй сторінці в Instagram.

Парочка довго приховувала свої стосунки, поки в грудні 2018 року Арнтольц не зізналася журналістам, що вони давно разом. Однак подробиці актори вирішили тримати при собі.

Марк Богатирьов і Тетяна Арнтгольц instagram / arntgolts_tatyana_fangroup

"Ми з Марком, дійсно, пара, вже рік. Сильно дорожимо відносинами і оберігаємо приватне. Нехай наше буде тільки нашим", – розповідала взимку Тетяна.

Зірка "Кухні" після цього часто ділився спільними фотографіями з коханою. Вони відпочивали у Таїланді, а зараз вирушили до Відня. Нещодавно актриса показала знімок з кільцем, через що у шанувальників більше не залишилося сумнівів, що парочка розписалася.

Тетяна Арнтгольц з кільцем instagram / tarntgolts_fan

Вона не робила ніяких натяків, але користувачам вистачило тільки одного кадру. "А на пальчику колечко! Обручка? Ви з Марком офіційно одружені", – запитували в коментарях, але відповіді так і не отримали.

Арнтгольц instagram / tarntgolts_fangroup_official

Ще більше приводів для щастя і підозр фанатів дав Марк, показавши, як відправився до Віденської опери в смокінгу. На нього відразу накинулися з компліментами. "Наречений", "Красунчик", – помітили шанувальники. Деякі припустили, що парочка зіграла весілля і приїхала в романтичне місто на медовий місяць.

Богатирьов і Арнтгольц instagram / marchi25

Марк Богатирьов instagram / marchi25

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня в Сорренто відбулося весілля української ведучої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова. У мережі показали фото.

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