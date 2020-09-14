Зірку "Гри престолів" запідозрили в романі з відомим актором. Фото

Зірку "Гри престолів" Емілію Кларк і актора Метта Сміта, який зіграв молодого принца Філіпа в серіалі "Корона", помітили на побаченні в одному з ресторанів у Лондоні.

Знімки пари опублікувало видання The Sun. На них видно, як пара прогулювалася після спільної вечері (фото дивіться нижче).

Знаменитості познайомилися в 2015 році під час зйомок фільму "Термінатор: Генезис". Поки що актори ніяк не прокоментували чутки про їхній роман.

Емілія Кларк з Меттом Смітом. thesun.co.uk

Нагадаємо, в 2018 році Кларк зустрічалася з режисером Чарлі Макдавеллом, але через деякий час пара розлучилася. Сміт раніше зустрічався з актрисою Лілі Джеймс, але наприкінці 2019 року з'явилися чутки про їхнє розлучення.

Емілію Кларк помітили на побаченні з Меттом Смітом. thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кларк разом з помічником режисера Томом Тернером сфотографували під час прогулянки в одному з парків Лондона. Пару запідозрили в романі. Інсайдер розповів виданню Daily Mail, що вони всерйоз захоплені одне одним і будують плани на майбутнє.