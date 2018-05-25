Зірка "Дому-2" публічно висміяла Брежнєву

Зірка телевізійного шоу "Дом-2", російська ведуча Олена Водонаєва публічно потролила українську співачку Віру Брежнєву.

У своєму їдкому коментарі, залишеному під одним з постів Віри у соціальній мережі Instagram, Водонаєва висловилася з приводу відносин Брежнєвої з її чоловіком, музичним продюсером Костянтином Меладзе. Про це передає 7D новости.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Розбрат між дівчатами почався ще влітку 2017 року, коли Олена опублікувала пост, в якому розкритикувала російський шоу-бізнес, але не назвала жодних імен. Телеведуча міркувала про те, як молоді співачки забирають чоловіків з сімей. Після цього Олена виявила, що Віра заблокувала її в Instagram.

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"Стільки років на неї підписана. Подобалася творчість, подобалося милуватися красивими фотографіями. Набираю її аккаунт - я в блоці", - говорила тоді зірка "Дому-2".

Олена Водонаєва Instagram @alenavodonaeva

Потім під постом Брежнєвої з раритетною фотографією Водонаєва їдко написала: "Вона така добра. Дідусів стареньких любить. А одна аж живе. Щира. Світла. Чесна".

Судячи з усього, таким чином Алена підколола артистку, яка вже три роки у шлюбі за 55-річним Костянтином Меладзе, так як заради неї він кинув свою сім'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва показала миле фото з чоловіком.