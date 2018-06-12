Засновник Pixar і директор Disney покине студії через секс-скандал

Засновник студії Pixar і креативний директор Walt Disney Animation Джон Ласеттер, творець популярних анімаційних картин "Історія Іграшок" і "Тачки" покине студії через звинувачення в сексуальному домаганні.

Як повідомляє Hollywood Reporter, у листопаді 2017 року екс-колега Ласеттера, сценаристка мультфільму "Історія Іграшок-4" Рашида Джонс, звинуватила його у сексуальних домаганнях. За її словами, режисер хапав жінку за тіло, цілував і коментував її зовнішній вигляд та фігуру.

Наскільки відомо, через розпусну поведінку Лассетера дівчина покинула проект "Історія Іграшок". Разом з Джонс пішов і її співавтор Вілл МакКормак.

Відзначається, що керівники студії Disney знали про витівки режисера, через що називали його "13-річною дитиною", за якою потрібен постійний нагляд. Разом з цим колеги визнавали, що Ласеттер - "геній і серце" студій.

Однак останнім часом в колективі все частіше стали виникати заклики до звільнення Лассетера через його поведінку, що і призвело до остаточного рішення студій. До 31 грудня 2018 року режисер залишиться в компаніях, але тільки в якості консультанта. По завершенні цього терміну його остаточно звільнять.

Хто замінить в студіях Джона Ласеттера, на даний момент невідомо.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ілюзіоніста Девіда Копперфільда звинуватили в секс-домаганнях до неповнолітньої.