''Запліднили, як коня'': екс-дружина Джексона зробила гучну заяву

Екс-дружина поп-співака Майкла Джексона Деббі Роу, яка народила "королю" двох дітей, зізналася, що ніколи не мала інтимної близькості з відомим чоловіком.

Про це друга дружина співака розповіла журналістам британського The Sun, вказавши на те, що її використовували у ролі ємкості, "запліднили, як коня". До того ж немає ніяких підтверджень, що сперма належала саме Джексону.

Фото: thesun.co.uk

На момент весілля з медсестрою Деббі Роу співакові було 38 років, їй — 37. Тоді Джексон тільки розлучився зі своєю першою дружиною Лізою Преслі і дуже хотів мати дітей.

На фоні нових скандалів після виходу документального фільму HBO "Залишаючи Неверленд", який звинувачує Джексона в педофілії, з’ясувалися нові подробиці його особистого життя. Так, друга дружина артиста заявила, що у них ніколи не було інтимної близькості. Водночас за три роки шлюбу в пари народилися двоє дітей.

Фото: thesun.co.uk

Роу заявила журналістам, що Джексон використовував її лише в ролі "ємкості" — її запліднили штучно. "Вони запліднили мене, як запліднюють коней. Це був технічний процес", — розповіла вона.

Новини Кінокритик і шанувальник Джексона виступив на захист скандального фільму про педофілію

Крім цього, Роу не виключає, що батьком дітей може бути зовсім не Джексон, припускаючи, що використовувалася донорська сперма. Адже у сина і доньки поп-легенди — світла шкіра і русяве волосся.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Роу і Джексон познайомилися, коли жінка працювала в дерматологічній клініці. За словами Деббі, співак був "самотнім, розведеним, і хотів дітей". Вона ж захотіла зробити його щасливим і погодилася народити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм про Майкла Джексона розповідає про свідчення двох передбачуваних жертв співака — Вейда Робсона та Джеймса Сейфчака, яким зараз приблизно по 30 років. Вони розповіли про насильство, пережите в маєтку музиканта, який той називав "Неверленд".

Сейфчак, якому на той час було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував із ним у фіктивному шлюбі".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся