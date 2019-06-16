"Замовляли в номер шампанське": Петросяна спіймали зі Степаненко в Дубаї

Російський комік Євген Петросян був помічений на відпочинку в Дубаї (ОАЕ) зі своєю колишньою дружиною Оленою Степаненко.

За словами працівників готелю, де відпочивала солодка парочка, вони регулярно замовляли в номер фрукти і шампанське. Про це повідомляє TOP News.

Євген Петросян і Олена Степаненко armenia.im

Судячи по постах Петросяна в Instagram, екс-подружжя не відмовляло собі в гострих відчуттях: ганяли на Lamborghini і відправлялися на морські прогулянки.

Після повернення до Москви Петросян опублікував фото в діловому костюмі.

"Повернувся в рідну гавань! За роботу", — підписав гуморист публікацію.

Багато блогерів вважають, що "рідна гавань" — це Степаненко, з якою артист прожив 33 роки.

До того ж Петросян був помічений біля її будинку. Ця інформація з'явилася в Telegram-каналі "Тільки нікому".

"Він приїхав на машині бізнес-класу, з великим букетом квітів, пройшов повз вахтерку, привітався, а вона розцвіла від уваги свого кумира", — пише очевидець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада 2018 року в Москві суд офіційно оформив розлучення гумориста Євгена Петросяна і Олени Степаненко.

Нагадаємо, чутки про розлучення Петросяна і Степаненко з'явилися ще в серпні 2018 року. Подружжя прожило в шлюбі багато років, але, подейкують, 72-річний комік захопився молодий помічницею, з якою працює вже не перший рік.

Також існує думка, що перший крок до розірвання шлюбу зробила дружина артиста. Кілька місяців між подружжям йшов гучний розділ всього спільно нажитого майна на загальну суму в півтора мільярда рублів. Позов про поділ майна весь цей час розглядався в суді.

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