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Заміж за італійця? Українська співачка спантеличила фанів особистим фото

1.2тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Вікторія Смєюха, солістка гурту "НеАнгели", спантеличила шанувальників особистим фото.

Під час відпочинку в Мілані (Італія) у своїх Instagram-сторіз артистка опублікувала загадкове фото, на якому її рука зображена в руці чоловіка. Помітно, що середньому пальці Смєюхи з'явилася каблучка.

Заміж за італійця? Українська співачка спантеличила фанів особистим фото

Знімок із каблучкою артистка розмістила тільки в "сторіз", в основному акаунті показала лише загальні фотографії своєї поїздки до Мілана. Користувачі соцмережі почали активно цікавитися подробицями "фотографії з чоловіком".

"А де фото з рукою?", "Віка, порадуйте нас", "Вас вже можна вітати?" — запитували під постом співачки.

Деякі прийшли до висновку, що в Мілані артистка отримала пропозицію вийти заміж.

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"Заміж у Італії... мрія", "Коли весілля?" — не перестають цікавитися фоловери. Питання своїх шанувальників Смєюха поки залишає без відповіді.

Читайте також на OBOZREVATEL, як солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала шанувальників провокаційним знімком. Співачка опублікувала фотографію в своєму Instagram-акаунті, продемонструвавши на сходах голі сідниці, які підтримує у відмінній формі.

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Особи
група "НеАнгели"група "НеАнгели"
Місце
ІталіяМілан
Теги
шоу-бизнесInstagram
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