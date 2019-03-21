Заміж за італійця? Українська співачка спантеличила фанів особистим фото

Українська поп-виконавиця Вікторія Смєюха, солістка гурту "НеАнгели", спантеличила шанувальників особистим фото.

Під час відпочинку в Мілані (Італія) у своїх Instagram-сторіз артистка опублікувала загадкове фото, на якому її рука зображена в руці чоловіка. Помітно, що середньому пальці Смєюхи з'явилася каблучка.

Знімок із каблучкою артистка розмістила тільки в "сторіз", в основному акаунті показала лише загальні фотографії своєї поїздки до Мілана. Користувачі соцмережі почали активно цікавитися подробицями "фотографії з чоловіком".

"А де фото з рукою?", "Віка, порадуйте нас", "Вас вже можна вітати?" — запитували під постом співачки.

Деякі прийшли до висновку, що в Мілані артистка отримала пропозицію вийти заміж.

"Заміж у Італії... мрія", "Коли весілля?" — не перестають цікавитися фоловери. Питання своїх шанувальників Смєюха поки залишає без відповіді.

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