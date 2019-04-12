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''Забував, коли тверезів'': колишня дружина Деппа відверто розповіла про домашнє насильство

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Коли актор Джонні Депп зловживав алкоголем, він ставав зовсім іншою людиною. Несамовитою і жорстокою. У цьому стані він нібито не раз бив свою колишню дружину, актрису Ембер Херд. А коли тверезів, забував про свої вчинки.

Про це пише американський The Cut, посилаючись на слова актриси. Судові розгляди між 32-річною Херд і 55-річним Деппом тривають уже більше двох років.

''Забував, коли тверезів'': колишня дружина Деппа відверто розповіла про домашнє насильство

Фото: thehollywoodreporter.com

Звинувачений у побитті дружини Джонні Депп незабаром після розлучення подав проти Херд позов про наклеп і нібито передав суду 87 записів, знятих домашньою камерою відеоспостереження, які доводять, що актриса сама неодноразово виявляла агресію. У відповідь на це Херд вирішила розкрити всі таємниці і надала суду матеріали, в яких докладно описала всі витівки голлівудського мачо.

"Коли він вживав, я хвилювалася за нас обох. Він ставав зовсім іншою людиною, несамовитою і жорстокою. Ми називали цю версію Джонні "монстром". Він часто забував про свою маревну поведінку, коли тверезів. Я любила його, вірила його обіцянкам стати кращим і помилялася", - розповіла вона.

''Забував, коли тверезів'': колишня дружина Деппа відверто розповіла про домашнє насильство

Фото: style.news.am

За словами Херд, Депп нерідко дозволяв собі не тільки алкоголь, але й наркотики.

"Джонні знову затіяв зі мною бійку. Кинув у мене графин, розкидав усі речі в кімнаті і стукнув кулаком по стіні. Сильно вдарив мене, схопив за волосся і потягнув зі сходів у кабінет, вітальню, на кухню, в спальню і в кімнату для гостей. Видер мені жмут волосся", – також заявила актриса.

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"Я сказала йому, що більше не можу миритися з його поведінкою і йду. У відповідь Джонні схопив мене за горло і повалив на підлогу..." – додала вона.

Більше того, як наголосила Херд, окремі випадки домашнього насильства відбувалися на очах у свідків. Наприклад, у її сестри.

''Забував, коли тверезів'': колишня дружина Деппа відверто розповіла про домашнє насильство

Фото: thehollywoodreporter.com

Сьогодні Джонні Депп вимагає від колишньої дружини 50 мільйонів доларів і намагається довести в суді, що історію з домашнім насильством Ембер нібито придумала для самореклами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2016 році Херд подала на розлучення з Деппом, назвавши причиною непримиренні протиріччя, зокрема алкоголізм актора і його звичку "розпускати руки". Під час розлучення з Херд почалися і судові тяжби Деппа з фінансовими менеджерами. За словами актора, його головна помилка в тому, що він ніколи не читав документи, які йому давав підписувати його фінансовий директор.

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Особи
Джонні ДеппЕмбер Хьорд
Теги
актрисаактор
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