Як Меладзе підкорив молоду зірку ''ВІА Гри'': подробиці скандального роману

23 червня 2020 співакові Валерію Меладзе виповнилося 55 років. Раніше екссолістка "золотого складу" українського колективу "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва розповідала подробиці про їхній скандальний роман. За словами артистки, її дійсно "переслідували і засуджували" через стосунки з виконавцем.

Так, через Джанабаєву Меладзе розлучився з його першою дружиною Іриною, із якою до цього прожив 25 років. Співачка підтвердила, що в 2014 році, коли їхні стосунки стали надбанням громадськості, вона зазнала серйозного психологічного тиску, пише СтарХит.

"Прийшов момент, коли я теж готова поділитися чимось. Коли моє особисте життя не настільки вже таємне. Я вийшла з цього стану, тому готова розмовляти. Ми намагалися зберегти наш простір хоч якось! Ох, це був непростий період. За мною їздили і якось чатували. І все це, звичайно, у якийсь стан вводило, у нервовий і депресивний", — поділилася Альбіна.

За словами Джанабаєвої, її звинувачували у руйнуванні чужої сім'ї, у бажанні побудувати особисте щастя на чиємусь горі. Сама ж співачка впевнена, що їхня любов із Валерієм пройшла перевірку на міцність, тому зараз засуджувати їх за роман немає жодного сенсу.

"Я вважаю, що кохання перемагає все! Напевно, це дає мені сили не вступати в дискусії. Ситуація неоднозначна і складна для більшості. Напевно, вони тому мене й засуджують. Я не зможу з кожним особисто поговорити, не зможу кожному особисто щось пояснити. Тому я вирішила взагалі не розмовляти про це", — підкреслила екс-солістка "ВІА Гри".

Зазначимо, що Джанабаєва стала жертвою публічного цькування із боку громадськості через роман із Валерієм Меладзе і його розлучення з першою дружиною. Коли Валерій у 2014 році розлучався із Іриною, стало відомо, що артист перебуває у стосунках з Альбіною із 2004 року. Таємний роман двох популярних зірок тоді став сенсацією і приводом для гучного скандалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Альбіна Джанабаєва вперше показала фото старшого сина Кості, якого народила від Меладзе, коли той був у шлюбі з іншою жінкою. У лютому 2019 року Кості виповниться 15 років.