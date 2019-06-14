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З чоловіком: Лазарєв після "весілля" раптово залишив Росію

3.7тЧитати матеріал російською

Російський співак Сергій Лазарєв після чуток про весілля з ізраїльською моделлю раптово полетів із Росії.

Так, Telegram-канал Super повідомив, що Лазарєв полетів до США, Характерно, що разом із ним був російський співак і зірка проекту "Голос" Алекс Малиновський. Чоловіки потрапили в об'єктиви камер в аеропорту Москви "Шереметьєво" (відео дивіться в кінці матеріалу).

На кадрах Сергій Лазарєв і Алекс Малиновський реєструвалися на рейс у США. Пізніше разом вони пройшли в зону огляду разом із багажем — судячи з розміру валіз, артисти поїхали надовго.

Лазарєв і Малиновський полетіли до США

Лазарєв і Малиновський полетіли до США

Скріншот із відео (Super)

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Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася фотографія, на якій Лазарєв у весільному смокінгу зображений разом із нареченою біля вівтаря. Багато фанатів припустили, що артист, насправді, не одружився, а просто таким чином намагається приховати свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Лазарєв і Малиновський полетіли до США

Лазарєв і Малиновський полетіли до США

Скріншот з відео (Super)

Пізніше співак прокоментував чутки про весілля, розповівши, що це були всього лише зйомки рекламного ролика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у ЗМІ також поширилися чутки про народження дочки Сергія Лазарєва, яку він нібито приховував більше 8 місяців.

Наразі офіційно відомо лише про одну дитину російського співака — Сергій самотужки виховує сина Микиту. Артист ніколи не був у шлюбі, про те, хто народив йому хлопчика, він також не розповідає. Зараз Микиті 4,5 роки.

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Особа
Сергій Лазарєв
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какой ужас а как же скрепы и руцкий мир?????предатель!!!!!
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