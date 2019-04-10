Ювілей Пугачової втягнули в скандал: в мережі ажіотаж через обман

Російські ЗМІ повідомили про скандал, який розгорнувся в мережі навколо майбутнього ювілейного концерту Алли Пугачової в Кремлівському палаці Москви.

Нібито артистка співатиме під фонограму, при цьому раніше ціна квитка на ювілейний концерт Пугачової досягала 300 тисяч рублів (офіційна вартість – максимум 160 тисяч рублів), а в афішах вказувалося, що буде виключно живий звук, повідомили Дни.Ру.

У мережу також злили відео з репетиції грандіозного концерту, де чітко чутно, що Пугачова співає під "плюс". Ймовірно, рішення виступати під фонограму було прийнято для того, щоб подія пройшла гладко і не було проблем зі зйомкою (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Алла Пугачова Fair.ru

Більш того, велика частина програми – нові пісні, які артистка ще не встигла "твердо" вивчити.

"Боїться забути текст, не впоратися з диханням, тому, мовляв, і вирішила відзняти заздалегідь всі номери і великі плани, зробивши кілька дублів, без глядачів", – відзначають у виданні.

Під час самого концерту нібито будуть зніматися тільки загальні плани і зал. Для телеверсії все красиво змонтують воєдино.

"У такому випадку ювілейне шоу Пугачової, присвячене не лише її 70-річчю, а й 20-річчю останнього прощання зі сценою, загрожує обернутися скандалом. Диск люди можуть і вдома послухати...", – підсумували росЗМІ.

Цікаво, що раніше директор Пугачової Олена Чупракова необережно сказала, що всі пісні для програми вже записані кілька місяців тому, що також спровокувало хвилю чуток про "обман". Повідомляється, що нинішня вокальна форма Пугачової не дозволяє їй повноцінно працювати на сцені і співати наживо.

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