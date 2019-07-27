Юна коханка Павлика покрасувалась без одягу: гаряче фото

Коханка українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова здивувала користувачів мережі сміливим знімком з відпочинку у Греції.

На свою сторінку в Instagram 25-річна дівчина виклала фото без одягу, зроблене після прийняття водних процедур. У кадрі юну кохану 53-річного артиста можна побачити загорнуту у рушник.

"Здається, відпочинок мені личить! А тепер про плюси у Греції: шалено тепле море, не спекотні вечори, можна спати без кондиціонера, смачні оливки", — підписала знімок Репяхова.

Відзначимо, що дівчина насолоджується відпочинком в компанії свого обранця.

"Греція 2019 — тепер наша історія", — написала під іншим фото коханка Павлика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 53-річний Павлик раніше не афішував, що живе з 25-річною дівчиною, сама ж Катерина зізналася: вони живуть у цивільному шлюбі вже півтора роки. За її словами, вони не приховували цілеспрямовано своїх відносин, але і не хотіли зайвої публічності. Вона заявила, що Віктор був не готовий відверто говорити з публікою про особисте життя.

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