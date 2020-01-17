Яна Шевцова знову з Гуфом? Які є докази і що з її Інстаграмом

Учасниця "Дому 2" Яна Шевцова нібито проводить час з репером Гуфом (Олексієм Долматовим) в Таїланді.

"Інфу перевірили ще раз. Все ок. Це Яна Шевцова, і вона зараз з упоротим в г*вно Гуфом", - повідомив 17 січня телеграм-канал YOBAJUR.

Канал також опублікував аудіозапис, де говорить нібито Яна Шевцова. Дівчина розповідає, що дуже сильно накурилася напередодні і випила. А також, що Гуф дуже сильно п'є. Розповідає також, як Гуф дзвонив своїй колишній дружині Айзі, у якій напередодні сталася істерика, і заспокоював її.

Раніше у Яни Шевцової та Гуфа нібито був роман – завдяки цій інформації Шевцова і прославилася.

Яна Шевцова і Гуф сайт: 24смі.орг

Потім з'явилася інформація, що 19-річна Яна Шевцова в серпні 2019 роки вийшла заміж за якогось 33-річного Віктора.

Що ж стосується сторінок Яни Шевцової в Інстаграмі і Вконтакте, то вона їх видалила. Залишаються тільки фейкові акаунти, присвячені цій особі.

Гуф дійсно в Таїланді – судячи з тих відео, які він викладає в сторіз Інстаграма.

Днями його там відвідував син Сем (мати Сема - Айза). 14 січня Гуф його відправив додому.

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