Якими були в молодості Лев Лещенко і його дружина Ірина, та чи є у них діти

Знаменитий артист Лев Лещенко 1 лютого 2020 року святкує свій 78-й день народження. Він багато років одружений, але так і не має жодної дитини.

Це викликає смуток як у нього, так і у його дружини.

Відзначається, що Лев Лещенко народився в 1942 році в Москві, з юності прагнув до творчості, але почав виступати вже після роботи на заводі і армії. В молодості він був дуже привабливий:

Молодий Лев Лещенко

Вперше Лев був одружений на співачці Альбіні Абдаловій, - він одружився в 24 роки і десятиліття провів у цьому шлюбі.

Зараз Абдалова самотня і бідна, вже багато років не бачила Лещенка. За її словами, вона кілька разів була вагітна від нього, але робила аборти, оскільки той не показував бажання мати дітей. Один раз могли народитися хлопчики-близнюки.

Сам співак стверджує, що ніколи не знав про аборти.

Лев Лещенко та його перша дружина Альбіна Абдалова

У вже зрілому віці, в 1976 році, Лев Лещенко познайомився з Іриною Багудіною, на якій незабаром одружився. Вони досі разом, через кілька десятиліть шлюбу, і зберегли ніжні почуття один до одного.

У цьому шлюбі вони хотіли дітей, але Ірина виявилася безплідною. Зараз їй 66 років. За її словами, раніше відсутність дітей було важко прийняти, але потім вони змирилися.

На сьогоднішній день технології дозволили б парі народити дитину, але вік вже не дозволяє.

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Є чутки, що у Лещенка є позашлюбні діти, іноді йому самому дзвонять нібито його діти, але сам він вагається з коментарями з цього приводу. Офіційно у нього дітей не було і немає.

Дивіться їх фото разом в молодості і зараз:

Нагадаємо, раніше Лев Лещенко здивував шанувальників фотографією дружини в піжамі.

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