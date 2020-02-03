Який справжній вік приховує Віра Брежнєва, її фото в молодості

У понеділок 3 лютого 2020 співачка Віра Брежнєва святкує свій день народження, - але ходять чутки, що їй виповнилося більше 38-ми років.
Багато хто впевнений, що насправді жінка давно розміняла п'ятий десяток, просто приховує свій вік.
Брежнєва, яка в дівоцтві носила прізвище Галушка, стверджує, що народилася в 1982 році і в віці 20-ти років почала виступати з "ВІА Грою" в 2002 році.
Але до того моменту вона встигла сильно змінити зовнішність, здобути вищу освіту, попрацювати і народити дочку, - виникають питання, як їй вдалося це зробити за кілька років з моменту закінчення школи.
Дивіться, якою вона була в юні роки:
А ось якою стала в "золотий" час "ВІА Гри":
Так, ходять чутки, що справжній вік Віри - близько 44 років.
Ось як вона виглядає зараз на фото:
З кораблю на бал! 🔥 Повернулася в роботу і відразу у реальному часі) Вже завтра Санкт-Петербург, а вчора з особливим задоволенням прийняла запрошення вперше вручатимуть премії в музичних номінаціях на одному з головних кінематографічних подій - # ЗолотойОрел 🎬 Мої слова захоплення всім лауреатам і організатором 🙏 ❤ Дуже гарний вечір з красивими і приголомшливо талановитими людьми. Футболка @arutmscw 💎 незмінно @mercuryjewellery Ну і вгадайте, яка помада? Звичайно @ verabeauty.official 💋
"Я все зрозумів!) Виявляється, це неправильна бджоли) і напевно вони роблять неправильний мед" 😂Вінні-Пух. Рідкісний лонгрід від мене) Хочу поділитися своїм спостереженням) Виявляється, так можна било😉)) Рік з року ми робимо одне і теж, хтось боїться щось міняти, хтось просто не хоче. Звикаємо і іноді навіть не уявляємо, як може бути інакше. А тут раптом вийшло інакше) Почну з того, що я, спостерігаючи за хаосом перед Новим роком, була абсолютно спокійна. Навіть не знаю, чим це пояснити. У листопаді та грудні було стільки роботи, що вихідні за 2 місяці можна було порахувати на пальцях однієї руки. Мабуть, організм акумулював енергію і витрачав її тільки на роботу) тому я не реагувала ні на що навколо. І так як я Новий рік вперше за 12 років святкувала на роботі в іншому місті, було все інакше, ніж зазвичай. Відповідно, вперше за ці роки традиційно не робила свій фірмовий салат Олів'є (який роблю і їм раз на рік) 😂🙈. А значить і не їла його)) Так само у мене не було нічного застілля, до якого щорічно я так звикла. Випила символічно підлогу келиха шампанського з улюбленим колективом. Після концерту ми здорово все разом посиділи у мене в номері. Жартували, базікали, без їжі, але з шикарним настроєм. До цього, 31го у мене була повноцінна неспішна тренування, а 1го вранці я виспалася і в прекрасному самопочутті полетіла додому. Не було переїдання, не було важкої голови з ранку. На щастя, вдома теж всі були в чудовому стані. І читаючи в інтернеті перші дні про те, як багато одужали, я виявила, що схудла)) мені не довелося після новорічних святкувань боятися встати на ваги, "приходити в себе", "повертатися в форму". Тому що я була у відмінній формі фізичної і моральної) так, навантаження останніх 2х місяців позначилися на мені і я днів 7 після нг просто відновлювалася, відпочивала, правильно харчувалася, робила улюблені тренування. А позавчора нарешті відчула, що батарейка знову заряджена. До чого я все це. Це так цікаво, іноді міняти звички, зручні правила, змінюватися самому. Мені дуже сподобалося моє відчуття легкості в святковий період. Бажаю собі і вам такий же легкості фізичної і емоційної на весь рік. ✨
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