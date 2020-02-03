Який справжній вік приховує Віра Брежнєва, її фото в молодості

У понеділок 3 лютого 2020 співачка Віра Брежнєва святкує свій день народження, - але ходять чутки, що їй виповнилося більше 38-ми років.

Багато хто впевнений, що насправді жінка давно розміняла п'ятий десяток, просто приховує свій вік.

Брежнєва, яка в дівоцтві носила прізвище Галушка, стверджує, що народилася в 1982 році і в віці 20-ти років почала виступати з "ВІА Грою" в 2002 році.

Але до того моменту вона встигла сильно змінити зовнішність, здобути вищу освіту, попрацювати і народити дочку, - виникають питання, як їй вдалося це зробити за кілька років з моменту закінчення школи.

Дивіться, якою вона була в юні роки:

А ось якою стала в "золотий" час "ВІА Гри":

Так, ходять чутки, що справжній вік Віри - близько 44 років.

Ось як вона виглядає зараз на фото:

Також дивіться, як виглядає сім'я Мілли Йовович, яка в свої 44 роки напередодні народила третю дитину.

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