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"Яка нісенітниця!" Собчак жорстко зчепилася з екс-нареченою Баскова

12.2тЧитати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала колишню наречену Миколи Баскова – фотомодель Вікторію Лопирьову.

Собчак обурив наступний пост Лопирьової в Instagram:

"Як ви вважаєте, жінка повинна бути сексуальною? Сучасний фем-рух запевняє, що не повинна. Ніби як бути сексуальною нині соромно", – запитав у фотомоделі один з опонентів. Відповідь на нього вона опублікувала у соціальній мережі фотомоделі.

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Лопирьова заявила, що це маячня. Вона вважає, що ніхто нікому нічого не винен, як виглядати, у що одягатися – особиста справа кожного. Проте, в основі відносин між статями завжди лежить сексуальна привабливість, так влаштовано природою. Лопирьова зазначає, що не має на увазі виключно зовнішню атрибутику – одяг, зачіску. Це, на її думку, якраз не найголовніше.

"Справжня сексуальність завжди всередині, незалежно від кольору волосся, довжини спідниці або висоти каблука, і проявляється вона часом просто жестом, поглядом, інтонацією. Це або є в людині, або ні", – стверджує знаменитість.

SnC: Як ви вважаєте, жінка повинна бути сексуальною? Сучасне фем-протягом запевняє, що не повинна. Ніби як бути сексуальною нині соромно ... MissV: Какой бред! Зрозуміло. жінка за великим рахунком взагалі нічого нікому не винна, чоловік-теж. Як виглядати, у що одягатися - особиста справа кожного. Але в основі відносин між статями завжди лежить сексуальна привабливість, так влаштовано природою. Не маю на увазі виключно зовнішню атрибутику - одяг, зачіску - це як раз не найголовніше. Справжня сексуальність завжди всередині, незалежно від кольору волосся, довжини спідниці або висоти каблука, і проявляється вона часом просто жестом, поглядом, інтонацією ... Це або є в людині, або ні. (Продовження мого інтерв'ю читайте на сайті SnC 🖌) фото @ gladkova.ph

Допіс, Поширення Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

У свою чергу Собчак залишила гнівний коментар під постом Лопирьової і звинуватила її втому, що вона не знає справжнього значення визначення "фемінізм", а також назвала дівчину безграмотною.

"Яка нісенітниця! Чому феміністка не може бути сексі? Ви взагалі розумієте значення цього слова? Фем-рух – це боротьба за рівні права, до сексуальності це не має ніякого відношення", – обурилася світська левиця.

Лопирьова вважала за краще не відповідати на це, щоб уникнути продовження конфлікту.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/lopyrevavika

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова зчепилася з Собчак. Російська балерина різко розкритикувала телеведучу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Ксенія СобчакВікторія ЛопирьоваМикола Басков
Місце
Росія
Теги
Instagramзірки
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