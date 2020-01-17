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17 січня • оновлено в 20:47
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Як Джим Керрі обламав Анастасію Волочкову

1.1т
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17 січня свій 57-й день народження святкує найвідоміший голлівудський актор Джим Керрі. У зв'язку з цим ми нагадаємо вам про історію його стосунків з балериною Анастасією Волочковою.

У квітні минулого року Волочкова в програмі "Обережно, Собчак" розповіла про те, що на початку 2000-х років її пов'язували романтичні відносини з актором Джимом Керрі.

За її словами, тоді він прилетів до Москви з Лос-Анджелеса на приватному літаку, щоб на власні очі побачити спектакль з її участю під назвою "Жизель". Волочкова тоді була одружена з російським мільярдером Сулейманом Керімовим, тому зустріч з Керрі мала дружній характер.

Як стверджує Волочкова, вони з Керрі дружили чотири роки, а дружба переросла в романтичні відносини після того, як балерина розлучилася з Керімовим.

Волочкова каже, що у них з Керрі був секс, проте відносини надовго не затягнулися – актор нібито не готовий був покинути Лос-Анджелес, а балерина залишити Москву.

Собчак, в свою чергу, висміяла подругу, зазначивши, що перед початком програми Волочкова дозволила собі трохи випити.

Втім, у січні 2011 року, за словами все тієї ж Волочкової, напередодні її 40-річчя Джим Керрі надіслав її дочці Орисі велику коробку з ляльками.

Влітку того ж року Волочкова вирішила привітатися з Керрі в Twitter, однак він їй не відповів.

Як Джим Керрі обламав Анастасію Волочкову

"Привіт, Джим. Як ти? Ти пам'ятаєш Москву?" – написала балерина, але так і не дочекалася відповіді.

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