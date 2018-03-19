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Тікають із Росії? Стало відомо, навіщо Пугачова таємно возила дітей на Кіпр

11.8тЧитати новину російською

Російська примадонна Алла Пугачова, її чоловік Максим Галкін та їхні двійнята Гаррі і Ліза на початку березня були помічені в одному з кращих готелів острова на Кіпрі.

Як вдалося з'ясувати журналістам, раніше зіркова родина вже відвідувала країну з метою придбати дорогу нерухомість, що дає їй право отримати європейські паспорти.

Фото: instagram.com

"Сімейство прилетіло у справах, пов'язаних із торішньої покупкою нерухомості на Кіпрі і отриманням громадянства цієї країни. Тут діє програма, згідно з якою будь-хто може отримати європейський паспорт, інвестувавши в нерухомість країни від 2 млн євро", - розповіли виданню Starhit у готелі, де проживала родина Пугачової.

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Наскільки відомо, співачка та її чоловік придбали просторі апартаменти в одному з найбільш зручних і сучасних районів міста.

"Їхні апартаменти знаходяться у районі Неаполіс - на кордоні старого історичного міста і туристичної зони. Це унікальний проект зі значною інфраструктурою, величезними зеленими територіями. Будинок Алли Борисівни і Максима вже зданий, але житлоплощі потрібні обробка і ремонт. Дітей подружжя довелося привезти, тому що зараз для оформлення деяких документів була необхідна присутність всіх членів родини", - розповіли журналістам кіпрські ріелтори.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", Алла Пугачова і Максим Галкін засвітилися на виборах Путіна.

Особи
Алла ПугачоваМаксим Галкін
Місце
Росія
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