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1 листопада • оновлено в 15:59
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Все життя на шиї: стало відомо про конфлікт Пугачової та Орбакайте

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Російська співачка Крістіна Орбакайте неодноразово сварилася з матір'ю і примадонною Аллою Пугачовою через сина Микиту Преснякова.

За даними видання "Дни.ру", артистка боялася, що дорогі презенти від зіркової бабусі перетворять хлопця на представника "золотої молоді", який відчуватиме вседозволеність.

Пугачова і Орбакайте

Пугачова і Орбакайте

instagram / elizaveta_galkinaa

Ще в підлітковому віці Пресняков-молодший пішов по стопах батьків, вибравши творчу професію. Він займався зйомкою і монтажем, потім створив власний продакшн, а зараз паралельно ще й виступає в гурті MULTIVERSE.

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Саме примадонна допомогла Микиті визначитися з майбутнім, подарувавши професійну відеокамеру.

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте

instagram / orbakaite_k

За даними ЗМІ, Пугачова зізнавалася, що Орбакайте неодноразово її вичитувала за дорогі подарунки для улюбленого онука. Зокрема, співачка боялася, що він "все життя сидітиме на шиї у батьків і бабусь з дідусями".

Микита Пресняков

Микита Пресняков

instagram / npresnyakov

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня 2017 року Микита одружився з моделлю Оленою Красновою. А нещодавно хлопець попросив грошей у своїх шанувальників на новий кліп.

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Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте Микита Пресняков
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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