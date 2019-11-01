Все життя на шиї: стало відомо про конфлікт Пугачової та Орбакайте

Російська співачка Крістіна Орбакайте неодноразово сварилася з матір'ю і примадонною Аллою Пугачовою через сина Микиту Преснякова.
За даними видання "Дни.ру", артистка боялася, що дорогі презенти від зіркової бабусі перетворять хлопця на представника "золотої молоді", який відчуватиме вседозволеність.
Пугачова і Орбакайте
instagram / elizaveta_galkinaa
Ще в підлітковому віці Пресняков-молодший пішов по стопах батьків, вибравши творчу професію. Він займався зйомкою і монтажем, потім створив власний продакшн, а зараз паралельно ще й виступає в гурті MULTIVERSE.
Саме примадонна допомогла Микиті визначитися з майбутнім, подарувавши професійну відеокамеру.
Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте
instagram / orbakaite_k
За даними ЗМІ, Пугачова зізнавалася, що Орбакайте неодноразово її вичитувала за дорогі подарунки для улюбленого онука. Зокрема, співачка боялася, що він "все життя сидітиме на шиї у батьків і бабусь з дідусями".
Микита Пресняков
instagram / npresnyakov
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня 2017 року Микита одружився з моделлю Оленою Красновою. А нещодавно хлопець попросив грошей у своїх шанувальників на новий кліп.
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