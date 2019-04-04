"Врятуйте країну!" Лободі запропонували балотуватися у президенти

Скандальній українській співачці Світлані Лободі, яка живе і працює в Росії, запропонували балотуватися у президенти.

З таким проханням виступили її фанати у соціальній мережі Instagram. Курйозний заклик озвучили у коментарях під одним із фото Лободи.

Щоправда, шанувальники не уточнили, президентом якої саме країни треба стати Лободі: Росії, України чи якоїсь іншої держави.

"Світлано, коли ви висунете свою кандидатуру у президенти? Врятуйте країну!" — написали коментатори.

На раптовий заклик "врятувати країну" і стати президентом сама Лобода поки нічого не відповіла. А ось деякі фанати селебріті заявили, що проголосували б за свого кумира.

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