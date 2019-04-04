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"Врятуйте країну!" Лободі запропонували балотуватися у президенти

1.7тЧитати матеріал російською

Скандальній українській співачці Світлані Лободі, яка живе і працює в Росії, запропонували балотуватися у президенти.

З таким проханням виступили її фанати у соціальній мережі Instagram. Курйозний заклик озвучили у коментарях під одним із фото Лободи.

Щоправда, шанувальники не уточнили, президентом якої саме країни треба стати Лободі: Росії, України чи якоїсь іншої держави.

Today # milan # SuperStarShow

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Світлано, коли ви висунете свою кандидатуру у президенти? Врятуйте країну!" — написали коментатори.

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На раптовий заклик "врятувати країну" і стати президентом сама Лобода поки нічого не відповіла. А ось деякі фанати селебріті заявили, що проголосували б за свого кумира.

"Врятуйте країну!" Лободі запропонували балотуватися у президенти
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися чутки про абсурдні примхи та істерики Лободи, яку запідозрили у зірковій хворобі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Світлана Лобода (LOBODA)Світлана Лобода
Тег
Новини Росії
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
В президенты Венесуэлы, Зимбабве и паРАши. Это примерно соответствует уровню ее дебилизации!
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