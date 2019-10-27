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28 жовтня • оновлено в 01:56
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"Впарюють сміття!" Секс-скандал з Малаховим отримав гучне продовження

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Зірка російського серіалу "Універ" Наталя Рудова закликала прихильників бойкотувати шоу "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим, який звинуватив її у занятті ескортом.

36-річна актриса виклала в Instagram-stories гнівний пост, в якому розкритикувала ефір, де були описані розцінки на інтимні послуги популярних блогерш (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Пам'ятайте: не телебачення керує нами, а ми люди їм! Якщо всі разом поставлять дизлайки, поскаржаться уYouTube або просто перестануть дивитися шлак, який нам впарює телебачення, у даному випадку "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим, вони закриються! Їм потрібні рейтинги, рейтинги робимо їм ми люди, і якщо ми всі перестанемо це дивитися хоча б з поваги до себе тому що вони нас не поважають, раз вважають, що можуть нам впарювати сміття! Так ось, якщо ми всі об'єднаємося, то їх закриють!" – закликала Рудова.

Пост Рудової

Пост Рудової

instagram.com/rudovanata

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Наталя Рудова

Наталя Рудова

instagram.com/rudovanata

Пізніше Рудова опублікувала у своєму профілі відео, на якому вона відправляє скаргу на випуск шоу "Прямий ефір" на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про Ескортниці. За її словами, творці ток-шоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Андрій Малахов Наталя Рудова
Місце
Росія Москва
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