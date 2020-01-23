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23 січня • оновлено в 16:54
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"Вона наркоманка, обдовбана їздила": в мережі накинулися Бочкарьову, що продає авто

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Російська актриса Наталя Бочкарьова після позбавлення прав у зв'язку зі скандалом з кокаїном продає свій автомобіль Cadillac Escalade.

Вона називає його "легендарним", оскільки саме в цій машині її зупинили правоохоронці.

Відзначається, що відома роллю Даші Букіної актриса відмовилася проходити медичний огляд на стан сп'яніння, в зв'язку з чим суд вирішив позбавити її водійських прав терміном на 20 місяців.

Крім того, Бочкарьова повинна заплатити ще й 30 тисяч рублів (близько 12 тисяч гривень) штрафу.

За словами актриси, тепер її улюблене авто "нудьгує без діла", і тому вона його продає.

Друзі, ви знаєте, я тут подумала, але ж на задньому сидінні їздити не так вже й плохо😏 Виявляється, дуже багато питань і поточних справ можна вирішувати в дорозі, коли ти не драйвер😎 ⠀ До речі! Кадилак то мій так до сих пір і стоїть безхазяйний. Сьогодні остаточно вирішила продавати свого улюбленого, я б сказала навіть саааамого улюбленого, "коня" 🥰 Шкода, що нудьгує без дела🤷🏻♀️ Йому потрібен хозяін☝🏼 ⠀ Тому, якщо хто-небудь з вас бажає придбати, тепер уже легендарний☝🏼 😂 Кадиллак, пишіть в директ або телефонуйте за номером телефону, вказаним в моєму профілі. Ключі передам особисто і навіть листівочку подпішу😜 Удачі! ✊🏼💋 --- # натальябочкарева # Бочкарьова # каділлакбочкаревой # бочкаревакаділлак # легендарнийкаділлак # кадилак #cadillac #cadillacescalade #nataliabochkareva #bochkareva

Публікація від Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official)

Цікаво, що, за останніми даними, Cadillac Escalade мінімум тричі потрапляв в ДТП, а на Бочкарьову складали вже близько 70 протоколів про порушення ПДР.

Варто зауважити, що такий стан справ викликав активну критику в мережі.

"Так вона наркоманка, обдовбана їздила", - серед іншого, пишуть в коментарях.

"Вона наркоманка, обдовбана їздила": в мережі накинулися Бочкарьову, що продає авто

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