"Вона наркоманка, обдовбана їздила": в мережі накинулися Бочкарьову, що продає авто

Російська актриса Наталя Бочкарьова після позбавлення прав у зв'язку зі скандалом з кокаїном продає свій автомобіль Cadillac Escalade.

Вона називає його "легендарним", оскільки саме в цій машині її зупинили правоохоронці.

Відзначається, що відома роллю Даші Букіної актриса відмовилася проходити медичний огляд на стан сп'яніння, в зв'язку з чим суд вирішив позбавити її водійських прав терміном на 20 місяців.

Крім того, Бочкарьова повинна заплатити ще й 30 тисяч рублів (близько 12 тисяч гривень) штрафу.

За словами актриси, тепер її улюблене авто "нудьгує без діла", і тому вона його продає.

Цікаво, що, за останніми даними, Cadillac Escalade мінімум тричі потрапляв в ДТП, а на Бочкарьову складали вже близько 70 протоколів про порушення ПДР.

Варто зауважити, що такий стан справ викликав активну критику в мережі.

"Так вона наркоманка, обдовбана їздила", - серед іншого, пишуть в коментарях.

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