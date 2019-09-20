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20 вересня • оновлено в 22:03
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"Вкрала бізнесмена у вагітної": спливли скандальні деталі про переможницю "Холостяка"

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У мережі з'явилася інформація, що топ-менеджер "Газпром-Медіа" Володимир Чопов кинув вагітну художницю заради весілля з переможницею російського шоу "Холостяк" Дариною Клюкіною.

Видання "СтарХіт" поширило відповідні дані з посиланням на неперевірені джерела, уточнивши, що скандальні деталі спливли після того, як пара зіграла пишне весілля і вирушила в медовий місяць до Сорренто.

Клюкіна вийшла заміж за Чопова

Клюкіна вийшла заміж за Чопова

instagram / klyukina_d

"Мало хто знає, але близько двох років тому він зустрічався з художницею Ніною. Справа наближалася до весілля, але щось пішло не так, і вони розлучилися", – розповіла журналістам подруга Дарини.

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За непідтвердженими даними, 24-річна Ніна Іванова була дружиною Володимира, який нібито закрутив роман із Клюкіною будучи одруженим. "Вони ховалися, поки він остаточно від Ніни не втік. Клюкіна з ним з квітня спала", – заявили інсайдери.

Дарина Клюкіна вийшла заміж

Дарина Клюкіна вийшла заміж

instagram / klyukina_d

Уточнюється, що Іванова працює педагогом з малювання для учасників реаліті-шоу "Дом-2". А Чопов нібито кинув її на останніх термінах вагітності. За словами джерел, зараз художниця самостійно виховує дочку і активно ділиться подробицями. А після народження дитини їй захотілося кардинально змінити життя і не відволікатися на нові стосунки.

"Мені не потрібен поруч хтось для щастя. Про що я замислююся, так це про самореалізацію. Хочу, щоб моя дочка мною пишалася, щоб вона росла у середовищі переможців", – цитує видання її заяву.

Цю жінку нібито кинув Чопов

Цю жінку нібито кинув Чопов

СтарХіт / Сторіс

Клюкіна похвалилася заміжжям

Клюкіна похвалилася заміжжям

instagram / klyukina_d

Дарина Клюкіна в день весілля

Дарина Клюкіна в день весілля

instagram / klyukina_d

Дарина Клюкіна вийшла заміж

Дарина Клюкіна вийшла заміж

instagram / klyukina_d

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгор Крід вибрав Дашу на шоу "Холостяк-6" в липні 2018 року. Однак після проекту стосунки у них не склалися. Пізніше стало відомо, що новим коханим Клюкіної є топ-менеджер "Газпром-Медіа".

Уже в лютому 2019 року Володимир зробив Даші сюрприз на день народження, запропонувавши руку й серце. Весілля пари відбулося 19 вересня.

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Місце
Росія
Теги
весілля чутки плітки шоу-бизнес Холостяк-6
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