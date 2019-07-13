Віторган закрутив новий роман: з'явилася реакція Собчак

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак, яка розлучилася з актором Максимом Віторганом, виклала в свою Instagram-stories провокаційне фото.
На ньому 37-річна зірка позує в бюстгальтері зеленого кольору.
У мережі припустили, що таким чином Собчак відреагувала на пост Віторгана, який привітав з джнем народження в stories свою нібито нову кохану – 28-річну актрису Ніно Нинидзе.
Ксенія Собчак
instagram.com/xenia_sobchak
Відзначимо, що Максим Віторган розмістив романтичне фото дівчини, яка позує за тонкою завісою на тлі заходу.
"З днем народження, дитина", – підписав по-грузинськи кадр 46-річний актор.
Ніно Нинидзе
instagram.com/mvitorgan
Зокрема сміливе фото Ксенії Собчак прокоментувала блогер Олена Міро.
"У Ксенії Собчак бомбануло: її сторіс одразу ж заповнилися прищавими цицьками. Ксюш, ти реально вважаєш, що твої сумнівні принади переважать?" – відреагувала Миро на кадр Собчак, яка розлучилася з Віторганом після знайомства з режисером Костянтином Богомоловим.
Відзначимо, що Максим Віторган і Ніно Нінідзе поки що ніяк не коментували чутки про свій нібито роман. Нінідзе нещодавно розлучилася з чоловіком, від якого ростить чотирирічного сина.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, в зв'язку з чим почався галас в пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилися в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Нещодавно Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
Після Максим Віторган закрутив новий роман актрисою Ніно Нінідзе.
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