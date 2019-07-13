Віторган закрутив новий роман: з'явилася реакція Собчак

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак, яка розлучилася з актором Максимом Віторганом, виклала в свою Instagram-stories провокаційне фото.

На ньому 37-річна зірка позує в бюстгальтері зеленого кольору.

У мережі припустили, що таким чином Собчак відреагувала на пост Віторгана, який привітав з джнем народження в stories свою нібито нову кохану – 28-річну актрису Ніно Нинидзе.

Ксенія Собчак instagram.com/xenia_sobchak

Відзначимо, що Максим Віторган розмістив романтичне фото дівчини, яка позує за тонкою завісою на тлі заходу.

"З днем народження, дитина", – підписав по-грузинськи кадр 46-річний актор.

Ніно Нинидзе instagram.com/mvitorgan

Зокрема сміливе фото Ксенії Собчак прокоментувала блогер Олена Міро.

"У Ксенії Собчак бомбануло: її сторіс одразу ж заповнилися прищавими цицьками. Ксюш, ти реально вважаєш, що твої сумнівні принади переважать?" – відреагувала Миро на кадр Собчак, яка розлучилася з Віторганом після знайомства з режисером Костянтином Богомоловим.

Відзначимо, що Максим Віторган і Ніно Нінідзе поки що ніяк не коментували чутки про свій нібито роман. Нінідзе нещодавно розлучилася з чоловіком, від якого ростить чотирирічного сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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