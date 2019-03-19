Віру Брежнєву запідозрили в романі з суддею ''Голосу країни-9''

Шанувальники співачки Віри Брежнєвої заговорили про проблеми в її відносинах з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. На думку деяких, знаменитість навіть закрутила таємних роман з молдавським співаком Даном Баланом, суддею вокального проекту "Голос країни-9".

Приводом для подібних дискусій став ролик, який Брежнєва опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Епізод спільного кліпу з Даном Баланом деяких підштовхнув до думки, що артистка, яка приховує своє особисте життя, небайдужа до співака. Масла у вогонь підлив і її неоднозначний коментар.

Фото: instagram.com

"Ми не знаємо, що на нас чекає... Тому потрібно проживати кожен момент нашого життя", - написала під відео Брежнєва.

Раніше Віра Брежнєва і Дан Балан випустили два спільних кліпи - на пісні "Лепестками роз" і "Наше лето". Незважаючи на те, що вищезгаданий ролик був опублікований ще в 2017 році, співачка з якоїсь причини вирішила нагадати про нього у соцмережі.

Підписники артистки одразу ж відреагували на пост в коментарях, так як розглянули сімейну драму.

"Як Костянтин на це дивиться", "З Меладзе вже все", "Дан хороший, звичайно, але подумайте про чоловіка", - написали під постом.

Ці та багато інших коментарів фоловерів Віра Брежнєва вирішила залишити без відповіді.

Як писав раніше OBOZREVATEL, продюсер Олександр Ягольник згадав цікавий факт про співачку Віру Брежнєву, екс-учасницю гурту "ВИА Гра", яка в одному зі своїх інтерв'ю заявила, що ніколи була українською співачкою.

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