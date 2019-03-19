МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/плітки

Віру Брежнєву запідозрили в романі з суддею ''Голосу країни-9''

1.1тЧитати матеріал російською

Шанувальники співачки Віри Брежнєвої заговорили про проблеми в її відносинах з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. На думку деяких, знаменитість навіть закрутила таємних роман з молдавським співаком Даном Баланом, суддею вокального проекту "Голос країни-9".

Приводом для подібних дискусій став ролик, який Брежнєва опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Епізод спільного кліпу з Даном Баланом деяких підштовхнув до думки, що артистка, яка приховує своє особисте життя, небайдужа до співака. Масла у вогонь підлив і її неоднозначний коментар.

Віру Брежнєву запідозрили в романі з суддею ''Голосу країни-9''

Фото: instagram.com

"Ми не знаємо, що на нас чекає... Тому потрібно проживати кожен момент нашого життя", - написала під відео Брежнєва.

Раніше Віра Брежнєва і Дан Балан випустили два спільних кліпи - на пісні "Лепестками роз" і "Наше лето". Незважаючи на те, що вищезгаданий ролик був опублікований ще в 2017 році, співачка з якоїсь причини вирішила нагадати про нього у соцмережі.

Підписники артистки одразу ж відреагували на пост в коментарях, так як розглянули сімейну драму.

"Як Костянтин на це дивиться", "З Меладзе вже все", "Дан хороший, звичайно, але подумайте про чоловіка", - написали під постом.

Новини
"Так!" Потап зробив гучну заяву про стосунки з Каменських

Ці та багато інших коментарів фоловерів Віра Брежнєва вирішила залишити без відповіді.

Як писав раніше OBOZREVATEL, продюсер Олександр Ягольник згадав цікавий факт про співачку Віру Брежнєву, екс-учасницю гурту "ВИА Гра", яка в одному зі своїх інтерв'ю заявила, що ніколи була українською співачкою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Дан БаланКостянтин МеладзеВіра Брежнєва
Теги
пліткишоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
6
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки