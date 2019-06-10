Винник вийшов на сцену зі своєю "таємною дружиною": подробиці

Український секс-символ, поп-співак Олег Винник показав публіці свою "таємну дружину". Так, артист виступив із сольним концертом у Луцьку, де вийшов на сцену зі своєю бек-вокалісткою Таїсією, більш відомою під сценічним ім'ям Таюне.

Характерно, що саме 44-річну Таїсію Сватко, однокурсницю артиста, багато хто вважає його обраницею. Сам же артист, як пише агентство "Волинські новини", називав на сцені бек-вокалістку "чарівною квіткою".

Олег Винник і Таїсія Сватко Волинські новини

У Луцьку, як пише джерело, Таюне виконала три композиції і вразила глядачів не лише вокальними даними, але і своєю зовнішністю.

Нагадаємо, чутки про таємний шлюб Олега Винника гуляють у мережі вже не перший рік. До того ж жителі села Вербівка Черкаської області, де народився артист, стверджують, що він одружився ще на початку 90-х, а весілля гуляли "на два села".

Таюне Волинські новини

Таїсія Сватко Волинські новини

Також поширювалася інформація, що Винник із дружиною виховують сина-підлітка, який зараз навчається в одному з європейських вишів. Сам же артист своє особисте життя не коментує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про рішення Винника піти у політику. Пізніше Олег Винник розповів, що не планує ставати політиком, однак йому пропонували мільйони доларів за рішення балотуватися у президенти. Сам музикант зазначив, що тільки легковажний людина здатна піти у політику заради грошей.

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