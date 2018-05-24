УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Від кого народила Лобода? Що відомо про ймовірних батьків дитини

26.2тЧитати новину російською

Українська співачка Світлана Лобода народила другу дочку.

Своє цікаве положення Лобода ретельно приховувала та підтвердила плітки про поповнення в сім'ї лише на шостому місяці вагітності. При цьому ім'я батька другої дитини співачка досі тримає в секреті. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, кого громадськість і ЗМІ називають ймовірними батьками молодшої дочки української артистки.

У березні російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Світлана вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у мережі.

Світлана Лобода та Тілль Лідеманн

hellomagazine.com

Світлана та Тілль познайомилися у 2017 році на фестивалі "Жара" в Баку, тоді співачка похвалилася своїм підписникам в Instagram новим зірковим товаришем.

"Любов ненавмисно нагряне, коли її зовсім не чекаєш", - підписала тоді Лобода спільний кадр з Тіллем. Втім, мало хто звернув тоді на це увагу, і багато хто визнав це лише дружнім жестом.

Відповідно до джерела, українська поп-діва зачарувала рокера, весь вечір Лобода та Ліндеманн провели разом і навіть не приховували від журналістів взаємного інтересу, обіймалися та цілувалися. Після фестивалю знаменитості нібито продовжували таємно зустрічатися.

Світлана Лобода і Тілль Лідеманн

hellomagazine.com

Ще одна публікація лише більше затвердила припущення шанувальників, що Тілль і Світлана не просто дружать, а зустрічаються. Так, у день його народження, 4 січня, співачка залишила зворушливе привітання.

"Мій дорогий Тілль! Ти один з найталановитіших і красивих людей, яких я коли-небудь зустрічала! Я така щаслива, що ми випадково зустрілися в цьому році та стали друзями. Бути щасливим і відчувати любов у кожну хвилину цьому житті! З нетерпінням чекаю тебе скоро! Мільйони поцілунків", - написала Лобода.

У лютому 2018 року Лобода зізналася, що сумує за німецьким музикантом, опублікувавши архівне відео з ним у соцмережі.

miss y #Icannotsleeptoday

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

У квітні артистка підігріла чутки про відносини з Тіллем і відвідала один з найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу - Coachella, який проводять в Лос-Анджелесі, в футболці з зображенням обкладинки альбому групи Rammstein.

Світлана Лобода

Super.ru

У свої 57 років музикант вже двічі батько, у нього вже є дві дочки від різних шлюбів.

Однак незадовго до пологів Лободи в мережі з'явилася інформація про те, що Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.

У своєму Instagram-акаунті артистка опублікувала минулорічне відео, в якому Барських цілує її прямо на сцені.

Макс Барських та Світлана Лобода

АиФ-Україна

ЗМІ вже давно пишуть про сильне та нерозділене кохання співака до Лободи. У 2008 році він навіть різав собі вени через нерозділені почуття.

Раніше OBOZREVATEL показував, як проходила вагітність Світлани Лободи.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)Тілль ЛіндеманнМакс Барських
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги