Від кого народила Лобода? Що відомо про ймовірних батьків дитини

Українська співачка Світлана Лобода народила другу дочку.

Своє цікаве положення Лобода ретельно приховувала та підтвердила плітки про поповнення в сім'ї лише на шостому місяці вагітності. При цьому ім'я батька другої дитини співачка досі тримає в секреті. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, кого громадськість і ЗМІ називають ймовірними батьками молодшої дочки української артистки.

У березні російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Світлана вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у мережі.

Світлана Лобода та Тілль Лідеманн hellomagazine.com

Світлана та Тілль познайомилися у 2017 році на фестивалі "Жара" в Баку, тоді співачка похвалилася своїм підписникам в Instagram новим зірковим товаришем.

"Любов ненавмисно нагряне, коли її зовсім не чекаєш", - підписала тоді Лобода спільний кадр з Тіллем. Втім, мало хто звернув тоді на це увагу, і багато хто визнав це лише дружнім жестом.

Відповідно до джерела, українська поп-діва зачарувала рокера, весь вечір Лобода та Ліндеманн провели разом і навіть не приховували від журналістів взаємного інтересу, обіймалися та цілувалися. Після фестивалю знаменитості нібито продовжували таємно зустрічатися.

Світлана Лобода і Тілль Лідеманн hellomagazine.com

Ще одна публікація лише більше затвердила припущення шанувальників, що Тілль і Світлана не просто дружать, а зустрічаються. Так, у день його народження, 4 січня, співачка залишила зворушливе привітання.

"Мій дорогий Тілль! Ти один з найталановитіших і красивих людей, яких я коли-небудь зустрічала! Я така щаслива, що ми випадково зустрілися в цьому році та стали друзями. Бути щасливим і відчувати любов у кожну хвилину цьому житті! З нетерпінням чекаю тебе скоро! Мільйони поцілунків", - написала Лобода.

У лютому 2018 року Лобода зізналася, що сумує за німецьким музикантом, опублікувавши архівне відео з ним у соцмережі.

miss y #Icannotsleeptoday Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 15 Лют 2018 у 4:27 PST

У квітні артистка підігріла чутки про відносини з Тіллем і відвідала один з найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу - Coachella, який проводять в Лос-Анджелесі, в футболці з зображенням обкладинки альбому групи Rammstein.

Світлана Лобода Super.ru

У свої 57 років музикант вже двічі батько, у нього вже є дві дочки від різних шлюбів.

Однак незадовго до пологів Лободи в мережі з'явилася інформація про те, що Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.

У своєму Instagram-акаунті артистка опублікувала минулорічне відео, в якому Барських цілує її прямо на сцені.

Макс Барських та Світлана Лобода АиФ-Україна

ЗМІ вже давно пишуть про сильне та нерозділене кохання співака до Лободи. У 2008 році він навіть різав собі вени через нерозділені почуття.

Раніше OBOZREVATEL показував, як проходила вагітність Світлани Лободи.