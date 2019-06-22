"Верх цинізму": російські зірки різко звинуватили отруєного Алібасова

Російські зірки запідозрили у брехні продюсера Барі Алібасова, що отруївся засобом "Крот".

Філіп Кіркоров, Евеліна Бльоданс і Артур Гаспарян висловили думку, що соліст групи "На-На" міг інсценувати свою госпіталізацію заради піару. Про це вони розповіли в інтерв'ю НТВ.

Зокрема знаменитості підкреслюють, що вже через 2,5 тижні після реанімації продюсер з'явився перед здивованою публікою на вигляд практично неушкоджений.

Філіп Кіркоров згадує події двотижневої давності. Він давав інтерв'ю, як раптом всі новинні стрічки замайоріли заголовками: "Барі Алібасов помер". Король естради так засмутився, що втратив дар мови. Пізніше з'ясувалося, що це була вигадка, але Кіркоров досі обурений та хоче подивитися в очі тому, хто пустив цю чутку.

Філіп Кіркоров ntv.ru

Для Евеліни Бледанс отруєння Алібасова так і зовсім історія "з душком" від початку і до кінця. Актриса підозрює, що це вміло зрежисований спектакль. Адже як інакше пояснити такий бурхливий потік новин про стан здоров'я Барі Алібасова, причому часом дуже неправдоподібних і висмоктаних з пальця. Бледанс висловлює думку: Алібасов сам заварив кашу з власним отруєнням.

Евеліна Бледанс ntv.ru

Поки Алібасов лежав в реанімації, його син поводився дивно: розсилав усім відео і фото з ледь живим продюсером — наче хотів довести, що знаменитий батько дійсно отруївся і за його життя борються лікарі.

Барі Алібасов з сином ntv.ru

Алібасов-молодший радісно доповідав: тато після медикаментозного сну не при пам'яті, вважає, що на дворі 70-ті роки минулого століття, і він знаходиться в Сочі з Лідією Федосєєвою-Шукшиною. Але хто знає, може Алібасов і помре через кілька днів, додавав спадкоємець. Але ось він живий і вже розгулює по своїй 9-кімнатній квартирі в центрі Москви з улюбленим котом Чучею на руках. Відео з видужалим продюсером виклав музичний критик Артур Гаспарян. Він одним з перших навідався до Алібасова.

Барі Алібасов ntv.ru

На перший погляд Барі Алібасов виглядає як зазвичай: бадьоро пересувається на своїх двох, мова у продюсера хороша, та й почуття гумору як завжди при ньому. Гаспарян, який собаку з'їв на піарі знаменитостей, впевнений: в історії з отруєнням Алібасова багато непорозумінь.

Артур Гаспарян: "Ніде немає виписування з лікарні через два тижні. Це трошки не продумано.Тобто якщо це дійсно якийсь розіграш, то тут можна сказати, що його автори трошки прорахувалися. Є речі, які виглядають в принципі дивно, включаючи самі фотографії Барі Алібасова з палати. Ніхто не давав офіційної інформації, проте вся преса заповнена джерелами і посиланнями на медичних працівників".

Гаспарян згадує: коли Борис Моїсеєв загримів з інсультом на лікарняне ліжко, про його стан доповідали лікарі. Або коли Микола Караченцов дивом залишився живий в страшній автомобільній аварії, хірурги звітували про екстрено проведену акторові операцію. А у випадку з Алібасовим — тиша.

Барі Алібасов ntv.ru

Лікарі-гастроентерологи теж сумніваються, що Алібасова могли так швидко виписати з лікарні. Адже зі слів прес-служби продюсера, він отримав опік стравоходу четвертого ступеня і опік шлунка другого ступеня. Не вірять лікарі і в те, що Алібасов втратив пам'ять після медикаментозного сну. А те, що після отруєння Алібасов говорить, як і раніше, для лікарів і зовсім загадка. Адже навіть якщо продюсер сьорбнув зовсім небагато засобу для прочищення труб, він все одно обпік би дихальні шляхи.

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Артура Гаспаряна найбільше веселить "серіал про кота Алібасова" — канадського сфінкса Чучу. Поки продюсер "спав", його прес-служба не спала і кожен день видавала новини про втратиту домашнього улюбленця.

Барі Алібасов ntv.ru

Артур Гаспарян: "Там з'являлися якісь коти, що втекли чи не втекли, яких потім підкидали, але ніхто не бачив їх, за них віддавали 800 тисяч рублів. Хлопці роблять піар, виходячи з тих настанов і навчань, яких їх вчив Барі Алібасов роками, і це абсолютна стилістика Барі Алібасова".

Гаспарян не сумнівається: "Якщо в результаті виявиться, що отруєння Алібасова — це всього лише спектакль, то постраждає репутація всіх, хто підтримував цю вигадку. Адже так нахабно брехати колегам, друзям і всій країні, зображати смертельне отруєння заради того, щоб у групи "На-На" додалося концертів, — це верх цинізму".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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