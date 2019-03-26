"Важка кокаїнова залежність": ЗМІ повідомили про серйозні проблеми Івлєєвої

Скандальна російська зірка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва нібито страждає "важкою наркозалежністю", через що неодноразово зривала зйомки серіалу за своєї участі.

Так, за інформацією Telegram-каналу "Тільки нікому..." з посиланням на власні джерела, прем'єра багатосерійної стрічки "Туристична поліція", в якій Івлєєва зіграла головну роль, повинна була відбутися на декілька місяців раніше, але була відкладена через поведінку Анастасії. Про проблеми у телеведучої також повідомляла низка російських ЗМІ.

Зазначається, що відома російська ведуча і актриса Івлєєва нібито неодноразово зривала зйомки серіалу через наркотичну залежність. Прем'єра "Туристичної поліції" відбулася в лютому 2019 року, але була запланована ще на осінь 2018-го.

Анастасія Івлєєва Комсомольська правда

За даними ЗМІ, проект вдалося дознімати з великими труднощами через поведінку виконавиці головної ролі, яка постійно зникала з поля зору, спізнювалася, відмовлялася виходити на зв'язок із продюсерами.

"Продюсери були готові закривати проект – завершували зйомки "на нервах". Причина такої поведінки Івлєєвої – проста, як три копійки. Настя дуже любить"сніг". Важка кокаїнова залежність Івлєєвої ставить під питання її кар'єрні перспективи, продюсери дуже це не люблять", – стверджують у Telegram-каналі.

Анастасія Івлєєва Telegram-канал "Тільки нікому..."

Артистка цю інформацію поки не прокоментувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Зазначимо, що до цього в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є хлопцем Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Цікаво, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт у Києві, на якому була присутня і Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

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