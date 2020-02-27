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27 лютого • оновлено в 21:48
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Вайкуле відверто розповіла про відносини з Пугачовою

2.2т
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Співачка Лайма Вайкуле розповіла про стосунки з російською примадонною Аллою Пугачовою. Артистка пояснила, як знаходить взаєморозуміння з примадонною.

За її словами, Вайкуле і Пугачова, незважаючи на близьку дружбу, так і не змогли заспівати дуетом. При цьому в шоу "Вечірній Ургант" вона зазначила, що працювати їм разом дуже легко (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Алла Пугачова і Лайма Вайкуле

Алла Пугачова і Лайма Вайкуле

Домашнє вогнище

"У нас якась хімія відбувається, ми два Овна", – вказала Вайкуле.

Вайкуле також відповіла, що в майбутньому все ж розглядається можливість їх з Пугачовою дуету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова і Лайма Вайкуле обурили мережу спільним відео.

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Автор
Єва Романова
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