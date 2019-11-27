"Вагітна!" Брежнєва зробила раптове зізнання "із завмиранням серця"

Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе й працює в Москві, відповіла на чутки щодо вагітності.

Раніше користувачі мережі під однією з її фотографій в Instagram припустили, що артистка в "цікавому" стані, через її анонс щодо важливої новини.

Віра Брежнєва анонсувала "важливу новину" instagram / ververa

"Вагітна! Це був найпопулярніший коментар учора до мого посту про те, що я сьогодні повідомлю новину. І в якомусь сенсі це правда. Тому я хочу представити вам моє "дітище", що я тремтливо створювала ці два роки – а зараз прийшов час йому відправитися до дорослого життя. Із завмиранням серця прошу любити і жалувати – VERA – мій власний бренд косметики", – пожартувала вона над користувачами.

Брежнєва відповіла на чутки про вагітність

За словами Брежнєвої, вона створювала цей бренд під кожну жінку, щоб усі могли вірити в красу і в себе.

Віра Брежнєва відповіла на чутки про вагітність instagram / ververa

Шанувальники в коментарях зовсім не очікували такої відповіді. Деякі думали, що вона розповість про вихід пісні або альбому.

"Доброго й здорового йому зростання", "Вітаю, але хотілося б маленького грузина", – прокоментували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили у романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки. Пізніше почали говорити, ніби артистка зібралася розлучатися з чоловіком, на що вона також з іронією відреагувала.

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