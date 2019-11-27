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29 листопада • оновлено в 11:47
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"Вагітна!" Брежнєва зробила раптове зізнання "із завмиранням серця"

6.6т
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Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе й працює в Москві, відповіла на чутки щодо вагітності.

Раніше користувачі мережі під однією з її фотографій в Instagram припустили, що артистка в "цікавому" стані, через її анонс щодо важливої новини.

Віра Брежнєва анонсувала "важливу новину"

Віра Брежнєва анонсувала "важливу новину"

instagram / ververa

"Вагітна! Це був найпопулярніший коментар учора до мого посту про те, що я сьогодні повідомлю новину. І в якомусь сенсі це правда. Тому я хочу представити вам моє "дітище", що я тремтливо створювала ці два роки – а зараз прийшов час йому відправитися до дорослого життя. Із завмиранням серця прошу любити і жалувати – VERA – мій власний бренд косметики", – пожартувала вона над користувачами.

Брежнєва відповіла на чутки про вагітність

Брежнєва відповіла на чутки про вагітність

Новини
"Вагітна?" Бузова у відвертій сукні спантеличила мережу

За словами Брежнєвої, вона створювала цей бренд під кожну жінку, щоб усі могли вірити в красу і в себе.

Віра Брежнєва відповіла на чутки про вагітність

Віра Брежнєва відповіла на чутки про вагітність

instagram / ververa

Шанувальники в коментарях зовсім не очікували такої відповіді. Деякі думали, що вона розповість про вихід пісні або альбому.

"Доброго й здорового йому зростання", "Вітаю, але хотілося б маленького грузина", – прокоментували в мережі.

"Вагітна!" Брежнєва зробила раптове зізнання "із завмиранням серця"
"Вагітна!" Брежнєва зробила раптове зізнання "із завмиранням серця"
"Вагітна!" Брежнєва зробила раптове зізнання "із завмиранням серця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили у романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки. Пізніше почали говорити, ніби артистка зібралася розлучатися з чоловіком, на що вона також з іронією відреагувала.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес чутки плітки косметика вагітність
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