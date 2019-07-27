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"В штанах як встало все, так і стоїть!" Скандальний Алібасов зробив інтимне зізнання

5.4т Читати матеріал російською

Російський продюсер Барі Алібасов вперше вийшов на публіку після отруєння і розповів журналістам про своє інтимне життя. Це сталося на музичному фестивалю "Жара" у Баку.

На питання журналістів "Дни.ру", чи вплинула важка хвороба на його потенцію, лідер групи "На-На" відповів, що як і раніше продовжує справно віддавати подружній обов'язок своїй дружині Лідії Федосєєвій-Шукшиній.

"У мене в штанах як встало все, так і стоїть, не падає. З сексом у мене ніяких проблем не було. Напевно, тому що "Крот" я пив ротом, а не членом. Він як справно все життя працював, так і працює. Про спільних дітей з нею не говорили поки, але треба подумати, зараз це модно!" – розговорився Алібасов.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

dnpr.com.ua

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Крім того, 72-річний артист спростував чутки, що його отруєння є фейком:

"Я лежав сім днів у реанімації у комі, про що ви говорите! І дружина Ліда весь цей час з 9 ранку до 9 вечора тримала мене за руку, тому що лікар попередив: "Він може не вийти з коми і треба, щоб у нього у руці було щось живе". Плюньте в обличчя тим, хто вважає це піаром. Ці чутки ідіоти розпускають".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Азербайджан Баку
Теги
Фестиваль зірки
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