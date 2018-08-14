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Уже виписали? Анджеліну Джолі засікли в місті після чуток про психлікарню

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Вуличні фотографи зняли популярну актрису Анжеліну Джолі на виході з супермаркету.

Поповнити запаси актриса відправилася в компанії трьох своїх дітей - 13-річної Захари і десятирічних близнюків Нокса і Вів'єн. Крім них, Джолі супроводжував охоронець, пише Tmz .

Актриса щасливо посміхається і виглядає цілком нормально, якщо врахувати чутки про те, що вона була терміново госпіталізована в психіатричну лікарню.

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Анджеліна Джолі зважилася на важливий крок після розлучення

Джолі зобов'язали повернутися в Лос-Анджелес разом з усім її потомством на час, поки не буде вирішено справу про опіку над дітьми Джолі-Пітт. Очікується, що слухання відбудеться на цьому тижні. З такої нагоди Анджеліна найняла нових адвокатів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, після розлучення з актором Бредом Піттом Анджеліна Джолі лягла в психіатричну клініку.

Особи
Анджеліна ДжоліБред Пітт
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